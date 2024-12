NOS Voetbal • vandaag, 14:17 Bosz sprak twee keer met Til na openhartig interview: 'Erg hard voor zichzelf'

PSV-trainer Peter Bosz heeft deze week twee keer een-op-een met Guus Til gepraat over de mentale problemen waarmee de middenvelder momenteel kampt. "Vooral om naar hem te luisteren. Ik heb geprobeerd te begrijpen wat 'ie voelt en wat 'ie denkt. En daar hebben we samen de tijd voor genomen."

Til gaf zondag na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht in een openhartig interview bij ESPN aan dat hij "niet eens meer blij kan zijn" na een goal. Hij scoorde tweemaal in het 2-5 gewonnen uitduel. "De laatste tijd heb ik geen vuur meer, man", zei de 26-jarige voetballer.

"Ik vond dat hij heel erg hard voor zichzelf was", zei Bosz donderdag tijdens een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente, vrijdagavond in het Philips Stadion. Om 20.00 uur trappen beide clubs de vijftiende speelronde in de eredivisie af.

"Of ik een extra arm om zijn schouder heb geslagen? Nee, dat is niet nodig", aldus Bosz. "Guus is ook niet zielig. Hij heeft het zelf aangegeven: dit is wie hij is. Hij is altijd open en eerlijk, heeft het hart op de tong, hij vertelt zoiets gewoon. Soms voelt hij zich zo. En daar weet hij prima mee om te gaan, hoor."

Maandag gaf Guus Til bij PSV TV zelf toelichting op zijn interview:

Bosz: "Het is vooral goed om hem zijn verhaal te laten doen. Het is moeilijk om gevoel onder woorden te brengen. Dan is het fijn om met z'n tweeën in een kamer te zitten en rustig met elkaar te praten."

"Iedereen zegt altijd: wat een leuke spontane jongen, die Guus. Maar dat kan ook je valkuil zijn. Guus was niet tevreden over zichzelf tegen FC Utrecht. De adrenaline gierde nog door zijn lijf. Hij zegt zelf dat dit niet het juiste moment was om hierover te beginnen."

Van Hooijdonk

Wel noemde Bosz het "heel gevaarlijk" dat er na afloop veel gespeculeerd werd over de uitspraken van Til. Zo zei Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal dat het leek op een "voetbal burn-out". De oud-spits raadde PSV aan om Til twee weken op vakantie te sturen.

"Ik snap wel dat er gespeculeerd wordt, omdat Guus het verhaal zelf aanzwengelde, zonder dat hij echt de tijd kon krijgen om er dieper op in te gaan. Maar ik vond dat niet goed wat Van Hooijdonk deed", aldus Bosz. "Hij trok allerlei conclusies, betrok zelfs PSV erbij. Ik denk dat je dat gewoon niet moet doen."

Bosz zei dat hij wel vaker voetballers in zijn selectie heeft gehad die "het moeilijk hadden". "Maar niet zo na een wedstrijd waarin een speler twee keer heeft gescoord. Nee, dat heb ik nog niet eerder mee gemaakt."

De oud-voetballer van onder meer Vitesse en Feyenoord weet hoeveel druk er kan komen te staan op voetballers. "We hebben het hier over jongens, soms nog pubers, jonge twintigers, die in volle stadions móeten presteren. En dat kan een kick geven, maar het kan ook voor onzekerheid zorgen. Zeker als een vol stadion jou massaal uitfluit. Dat doet wat met je."

Drukke weken voor winterstop

Morgen wacht dus alweer FC Twente, de nummer vijf van de eredivisie. Of Mauro Júnior, Rick Karsdorp en Jerdy Schouten terugkeren bij de selectie is nog onzeker. Joey Veerman, die tegen FC Utrecht na tweeënhalve maand weer inviel, is er wel bij.

Dat PSV fors wat wedstrijden te verstouwen heeft in de weken voor de winterstop, daar loopt Bosz niet voor weg. "Dit is wat we gewend zijn", zegt hij. "PSV is een club die gewend is om twee wedstrijden in de week te spelen. Wij moeten daarmee omgaan, en ik vind dat we dat tot nu toe heel goed gedaan hebben."

Met een glimlach vernam Bosz gisteravond via de radio in zijn auto dat naaste belagers Ajax en FC Utrecht gelijkspeelden (2-2). "Ja, ik was daar zeker blij mee. Het zijn de ploegen die het dichtst bij ons staan. En als die dan gelijk tegen elkaar spelen dan is dat een goed resultaat voor ons."