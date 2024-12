Pro shots

PSV'er Til geniet niet van goals: 'Ik heb geen vuur meer en loop er verloren bij'

Guus Til was in Utrecht met twee goals belangrijk voor PSV, maar kon daar niet van genieten. De 26-jarige middenvelder vertelde in een openhartig interview bij ESPN kort over mentale problemen waar hij momenteel mee kampt.

"De laatste tijd heb ik geen vuur meer, man", zei Til. "Misschien moet ik dit hier niet zeggen. Maar ik kan niet eens meer blij zijn na een goal en ik kan het niet plaatsen. Ik loop er zo verloren bij. Ik loop wel op het veld, maar ik voel het niet. Ik kan niet eens juichen. Dat wil ik wel, maar het lukt niet."

Met zijn ploeg verstevigde Til zondagmiddag de koppositie in de eredivisie door met 2-5 van FC Utrecht te winnen. Kort voor tijd joeg Til een bal van afstand prachtig in de kruising, maar hij juichte nauwelijks. "Dat was meer frustratie. Ik wil blijheid uitstralen, want zo ben ik. Maar op dit moment heb ik dat niet."

PSV-trainer Peter Bosz vertelde later op de hoogte te zijn van de problemen die Til momenteel ervaart, maar wilde er niets over kwijt. "Dit is iets dat bij Guus ligt, dat is erg privé", zei hij.

Joey Veerman was verrast dat zijn teamgenoot niet lekker in zijn vel zit. "Hij is een van mijn beste maten. Ik lach heel veel met 'm. Elke dag. Ik ga ernaar vragen, we gaan het erover hebben. Als het nodig is, gaan we hem er met z'n allen uittrekken."

Til heeft dit seizoen meestal een basisplaats bij PSV en maakte in de eredivisie zes goals voor de koploper. In oktober maakte de zesvoudig international nog zijn rentree bij het Nederlands elftal.