NOS Voetbal • gisteren, 20:30 Til geeft toelichting op interview: 'Ik voel me vaker verlamd in mijn emoties'

Guus Til heeft in een video van zijn club PSV een toelichting gegeven op de uitspraken die hij gisteren deed na afloop van de eredivisiewedstrijd tegen FC Utrecht. "Er is niets aan de hand", begint Til zijn toelichting.

Til scoorde twee keer tegen FC Utrecht, maar gaf na afloop in een interview bij ESPN aan dat hij "niet eens meer blij kan zijn" na een goal. "De laatste tijd heb ik geen vuur meer, man", zei de middenvelder.

In het interview van vandaag zegt hij dat hij juist graag wil voetballen en dat mensen zich geen zorgen moeten maken. "Het gevoel dat ik op dat moment had en al een tijdje had, dat besprak ik. Ik ben af en toe verlamd in mijn emoties. Ik heb dit vaker."

"Op dat moment was dat misschien niet handig, want allemaal mensen gingen erover speculeren. Ik heb allemaal dingen gehoord die onzin zijn. Dat ik een burn-out zou hebben, dat is helemaal niet het geval."

Bekijk een deel van het interview van Guus Til met PSV TV:

"Mensen op de werkvloer zullen dit ook weleens hebben", zegt de oud-speler van AZ en Feyenoord, "Iedereen ervaart druk." Til krijgt professionele hulp om met dit gevoel om te gaan. Hij verwacht dat hij, net als in voorgaande gevallen, weer uit het dal komt.

Want Til omschrijft dat hij eerder door een 'gevoelloze' fase is gegaan. Zo had hij ook moeite om na zijn drie goals in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, zijn debuut voor PSV, uitbundig te zijn en te genieten. Hij voelde zich verdoofd.

Toch horen deze periodes erbij voor de voetballer. "Het is hoe ik ben" en "ik ben een emotionele voetballer", zegt Til, die veel bijval kreeg van oud-profs en profvoetballers van nu. Ze begrijpen hem, zegt hij.

'Sta achter wat ik heb gezegd'

Of hij nu opnieuw zijn gevoelens zou uiten? "Ik sta er wel achter wat ik gezegd heb, dit hebben meer mensen", verdedigt hij zijn uitspraken. "Maar je zou het bijna niet naar buiten brengen omdat je dit dan allemaal over je heen krijgt. En dat is zonde."

Daarmee doelt hij op de mensen die hem ongevraagd advies hebben gegeven. "Mensen die zijn gaan speculeren, moeten in de spiegel gaan kijken", zegt de zesvoudig Oranje-international.