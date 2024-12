NOS Voetbal • vandaag, 14:12 Koploper PSV wint eredivisietopper tegen FC Utrecht met ruime cijfers

4:10 Bekijk de samenvatting van FC Utrecht - PSV

PSV heeft de koppositie in de eredivisie verstevigd met een ruime zege bij nummer twee FC Utrecht: 2-5. Bij rust stond het nog gelijk, na de pauze maakte PSV het verschil.

Het had nog veel erger kunnen zijn voor Utrecht, want drie PSV-doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel. Door de uitzege slaat PSV een gat aan kop van de ranglijst.

Na veertien competitiewedstrijden heeft PSV 39 punten. Utrecht staat daar met een duel minder gespeeld acht punten achter. Komende woensdag spelen de Domstedelingen een inhaalwedstrijd tegen Ajax, dat de tweede plek vanmiddag bij een zege op NEC (aftrap 16.45 uur) over kan nemen.

Bij PSV maakte Joey Veerman zijn rentree na een afwezigheid van twee maanden. De middenvelder speelde het laatste kwartier mee.

NOS

In de Galgenwaard was PSV in de openingsfase veel beter dan Utrecht. De ploeg van Peter Bosz, woensdag in de Champions League nog zo fraai teruggekomen tegen Sjachtar Donetsk, speelde Utrecht met snel positiespel uit elkaar.

Ismael Saibari maakte na vijf minuten een schitterende goal, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel. Nog eens vijf minuten later maakte Saibari weer een treffer en die telde wel. Het voorwerk van Matteo Dams en Noa Lang was knap.

Het leek er even op dat PSV een simpele voetbalmiddag tegemoet zou gaan, maar Utrecht knokte zich terug in de wedstrijd.

Dat had PSV ook aan zichzelf te wijten. Aan de bal waren de Eindhovenaren veel sterker, maar met dat overwicht werd lang maar weinig gedaan. Utrecht werd daardoor gretiger en sterker.

Na een half uur spelen, schoot Miguel Rodríguez namens Utrecht een vrije trap op de hand van Johan Bakayoko. Anthony Descotte schoot vanaf elf meter raak, hoewel keeper Walter Benítez het doelpunt nog bijna voorkwam.

Op slag van rust werd ook een goal van Malik Tillman om buitenspel afgekeurd.

Doortastender

PSV had na rust begrepen dat het doortastender moest en dat alleen goed positiespel tegen dit Utrecht niet genoeg zou zijn.

En dus stootte PSV vaker door richting het Utrechtse doel. Olivier Boscagli zette in de 54ste minuut goed door en gaf strak voor op Guus Til, die simpel binnen kon tikken.

Utrecht ging daarop weer vol in de aanval, waardoor de ruimtes steeds groter werden. Anders dan in de eerste helft voorkwam PSV dat de thuisploeg echt gevaarlijk kon worden. Alleen Descotte kreeg een grote kans.

In de 70ste minuut was Utrecht uitgeraasd en besliste Saibari de wedstrijd met zijn tweede doelpunt. De combinatie die eraan voorafging was uiterst soepel.

Met invallers als Veerman, Ivan Perisic en Hirving Lozano speelde PSV het duel uit. Uit een snelle counter maakte Bakayoko 1-4.

Dat Siebe Horemans nog voor Utrecht scoorde, was van geringe betekenis. Nog geen vijf minuten later joeg Til een bal in de kruising, een stevig uitroepteken achter de zege van PSV. Til juichte nauwelijks na zijn goals en vertelde na afloop in een openhartig interview zonder plezier op het veld te staan.

Vlak voor het einde werd ook een doelpunt van Armando Obispo afgekeurd.