Prachttreffer helpt Ajax niet voorbij Utrecht (2-2), PSV lachende derde

6:42 Bekijk de samenvatting van Ajax - FC Utrecht

Ajax en FC Utrecht hebben PSV een goede dienst bewezen. De nummer twee en drie van de eredivisie speelden een inhaalduel in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk, waardoor koploper PSV nu zes punten los is van Ajax en zeven van Utrecht.

De beste kansen op de overwinning waren in de slotfase voor Utrecht, dat ook al met 0-1 voorkwam in Amsterdam.

De wedstrijd zou eigenlijk in september gespeeld worden, maar werd toen afgelast vanwege stakingen van de politie. In de tussentijd presteerden beide ploegen zo goed dat er woensdagavond een echte topper op het programma stond.

"Waarom zouden wij daar niet in kunnen verrassen", zei FC Utrecht-trainer Ron Jans in aanloop naar het duel. Dat bleek ook wel in de openingsfase toen Utrecht meteen een grote kans kreeg via Paxten Aaronson. Josip Sutalo leverde de bal zomaar in bij de Amerikaan en de middenvelder van de Utrechters miste het doel op een haar na.

Utrecht op voorsprong en wereldgoal Gaaei

Het bleek een waarschuwing, want niet veel later viel de openingstreffer. Een indraaiende vrije trap kwam uiteindelijk voor de voeten van David Min, die de bal half glijdend achter Remko Pasveer werkte.

Ajax, dat wederom met Wout Weghorst in de spits startte (de herstelde Brian Brobbey zat op de bank), kreeg daarna ook kansjes.

Weghorst eiste tegen NEC afgelopen weekend een hoofdrol op, maar moest die eer in de eerste helft nu aan Anton Gaaei laten. De verdediger kreeg een weggekopte voorzet voor zijn voeten en poeierde de bal op prachtige wijze de kruising in.

En binnen de kortste keren had Ajax de wedstrijd ook weer omgedraaid. Jorrel Hato wilde een bal voorgeven, maar een been van Jens Toornstra voorkwam dat. Alleen zorgde dat been er ook voor dat de bal zodanig van richting werd veranderd dat Utrecht-doelman Vasilios Barkas de 2-1 uit het net moest vissen.

Teleurgestelde blikken aan Utrechtse zijde, want na verloren duels met Feyenoord en PSV was er toch de hoop dat het nu wel zou lukken om een top drie-club te verslaan. De Utrechters gaven niet op. De tweede helft werd gedomineerd door de uitploeg. In het eerste kwartier reeg de ploeg van Jans de kansen aaneen.

Sterk Utrecht komt terug

Yoann Cathline testte doelman Pasveer met een hard schot, Niklas Vesterlund zag een kopbal van de lijn gehaald worden door een omhalende Hato, Nick Viergever kopte net naast en Miguel Rodriguez zag Pasveer opnieuw in de weg staan na een goede volley.

Ajax kreeg het voor elkaar om daarna wat meer controle te krijgen over de wedstrijd, maar zelf grote kansen creëren, bleek moeilijk. Utrecht bleef daardoor in de wedstrijd en kwam ook verdiend terug tot 2-2, al zat daar wel wat geluk bij.

Cathline schoot de bal op de binnenkant van de paal en de terugkaatsende bal stuiterde vervolgens op het lichaam van doelman Pasveer, die net zoals Toornstra een eigen doelpunt op zijn naam kreeg.

0:44 Ajax krijgt deksel verdiend op de neus: Pasveer verwerkt schot tot eigen doelpunt

Daarna leek Ajax het weer helemaal kwijt te zijn. Utrecht liet zien een terechte nummer drie van de eredivisie te zijn en moest eigenlijk de overwinning mee naar huis nemen. Een voorzet van Aaronson kwam prachtig voor het doel, maar Victor Jensen kreeg de bal er op miraculeuze wijze niet in.

De beste kansen op de overwinning waren in de slotfase ook nog voor FC Utrecht, maar een zege zat er voor de ploeg van Jans niet meer in.