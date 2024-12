Pro Shots Lammers schermt de bal af tegen Olympiakos

NOS Voetbal • gisteren, 20:42 FC Twente wint ook zesde Europa League-duel niet: gelijkspel bij Olympiakos

FC Twente heeft ook de zesde wedstrijd in de Europa League niet gewonnen. In Griekenland bleef het 0-0 in het duel tegen het lastige Olympiakos.

Moeizaam ging het voor Twente in Piraeus, al had het wel iets meer recht op een overwinning dan de thuisploeg. Ricky van Wolfswinkel was het dichtst bij een doelpunt, maar zijn penalty werd gestopt. Ook Olympiakos miste van elf meter.

De Tukkers komen door het gelijkspel op vier punten en moeten de laatste twee wedstrijden tegen Malmö FF en Besiktas winnen om kans te houden op een plek bij de beste 24 ploegen; alleen die plekken zijn goed voor een ticket naar de knock-outfase.

Sla de carrousel over NOS De stand in de Europa League na zes speelrondes

De ploeg van Joseph Oosting had een week na de vernedering tegen PSV (6-1) de schaamte zo graag van zich af gespeeld, maar tegen het lastige, zuigende en soms felle Olympiakos lukte dat niet.

Hoop was er wel, want Twente had Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel teruggekregen in de selectie na blessureleed. Maar in het Georgios Karaiskakis-stadion moesten na een half uur al Youri Regeer en Mees Hilgers met spierblessures naar de kant.

Pro Shots Joseph Oosting stond het hele duel druk te gebaren langs de kant

Op dat moment had Van Wolfswinkel al dé kans gehad om Twente op voorsprong te schieten. Maar zijn penalty in de negende minuut werd gestopt. Een half uur later kreeg Olympiakos ook een penalty, maar die stopte Unnerstall knap.

Heel vriendelijk was het allemaal niet. Over en weer deelden de spelers flink uit. Nare tikjes hier en daar, afgewisseld met dan weer een lomp duel. Het spel lag regelmatig stil.

Schoten Salah-Eddine en Steijn

Aan schoonheid heb je weinig gemist. Maar als er werd gevoetbald, waren de Tukkers wel wat sterker dan de Grieken. Toch bleven grote kansen uit, omdat de kwaliteit voor een lepe laatste pass of voorzet bij Twente ontbrak.

Een grotere test dan de penalty van Van Wolfswinkel legde Twente niet voor aan de keeper van Olympiakos. Of het moet na rust de wilde pegel van Anass Salah-Eddine (naast) zijn geweest, of het afstandsschot van Sem Steijn (redding).

Pro Shots Steijn neemt het Griekse doel onder vuur

Twente probeerde steeds te blijven voetballen van achteruit, maar de passing was zo onnauwkeurig dat het vrijwel geen enkele acceptabele aanval opleverde.

De Grieken vonden het allemaal wel best, lieten Twente worstelen met zichzelf en wachtten op een kans. Die kwamen nog wel, in de blessuretijd, maar Unnerstall deed zijn werk goed.

Eind januari komt FC Twente weer in actie in de Europa League, voor de laatste twee duels in de competitiefase, uit tegen Malmö FF en thuis tegen Besiktas.