FC Groningen en PEC Zwolle schieten weinig op met doelpuntloos gelijkspel

Het was een exemplarisch duel voor beide clubs dit seizoen. Groningen en PEC komen maar moeilijk tot scoren, met respectievelijk 14 en 15 goals na 14 wedstrijden. De ploegen maakten zondagmiddag af en toe een haast verlamde indruk, zo vaak werd er balverlies geleden. Te bang om puntverlies te lijden, om weer te verliezen.

Dominant Groningen

Groningen domineerde aanvankelijk, maar kwam niet veel verder dan de rand van het zestienmetergebied van PEC. De ploeg van Lukkien was vrij slordig in de passing. Al veroverde het vaak al snel de bal weer terug door flink druk te zetten.

Het was lang wachten op een echte kans. Johan Hove kopte op doel, maar wist de bal niet genoeg vaart mee te geven.

PEC leek wakker geschud en werd gevaarlijk via een counter. Odysseus Velanas vond de ruimte door naar binnen te dribbelen, zijn schot ging echter recht op doelman Etienne Vaessen af.

Tweede helft

Zwolle startte goed aan de tweede helft. Uitblinker Mbayo draaide mooi weg en stuurde Velanas de diepte in. Hij omspeelde keeper Vaessen en schoot raak, maar bleek ook buitenspel te staan.

De mooiste aanval kwam op naam van Groningen toen het in de 52ste minuut razendsnel door de verdediging van PEC combineerde. Thijs Oosting schoot uit de draai net naast de paal. Ook Leandro Bacuna vond even later het zijnet na een sterke rush.