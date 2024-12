NAC blijft uiterst effectief bij standaardsituaties en zet Sparta met 2-0 opzij

Zowel de hoekschop (eerste helft) als vrije trap (tweede helft) kwam van de voet van middenvelder Clint Leemans. Voor NAC was het doelpunt nummer tien en elf uit een standaardsituatie; dat is bijna twee derde van de totale doelpuntenproductie van dit seizoen.

Ook in de eerste divisie toonde NAC zich al kundig op dit gebied. Jarenlang was assistent-coach Rogier Molhoek daar verantwoordelijk voor, maar hij vertrok deze zomer. Toch weet de club die efficiëntie ook op een hoger niveau vast te houden.

Op Het Kasteel kon geen van beide ploegen in de beginfase voor gevaar zorgen. Het was aan NAC-doelman Daniel Bielica te danken dat Sparta halverwege de eerste helft plotseling voor het eerst een echte kans kreeg.

In een poging een hoge voorzet te vangen, liet de Poolse doelman de bal door zijn handen glippen - het stortregende in Rotterdam - waarna die vlak voor de voeten van Tobias Lauritsen belandde. Bielica herstelde zijn fout en gaf Lauritsen niet de gelegenheid om de bal te controleren.

Daarmee noteerde de Noorse spits een van de spaarzame kansen in de eerste helft, die werd getekend door twee ploegen die hun best deden om kansen te creëren maar daar amper in slaagden.