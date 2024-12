NOS Voetbal • vandaag, 18:24 Go Ahead laat NEC kansloos na bliksemstart en snelle hattrick Edvardsen: 5-0

Go Ahead Eagles heeft NEC op eigen veld compleet kansloos gelaten. De ploeg van trainer Paul Simonis was in de Adelaarshorst met 5-0 te sterk, mede dankzij een hattrick van Oliver Edvardsen.

Voor Go Ahead is het de zesde en grootste zege van het seizoen en dat heeft de club uit Deventer te danken aan een bijzonder productief begin. Er waren nog maar tien minuten gespeeld toen de Eagles al drie keer hadden gescoord, een clubrecord.

Met de tweede doelpoging van de wedstrijd kwam Go Ahead in de vijfde minuut op voorsprong. Edvardsen was attent genoeg om bij de tweede paal een lage voorzet van rechtsback Mats Deijl binnen te tikken.

Snelle hattrick

De vroege openingstreffer was de opmaat voor een van de snelste hattricks in de eredivisie. Zestig tellen later lag zijn tweede in het net, na een lange dribbel vanaf de middenlijn die hij in de rebound afrondde.

Pro Shots Oliver Edvardsen toont drie vingers na het voltooien van zijn hattrick

Vlak daarna schoot Enric Llansana de derde van de avond binnen na een goed uitgespeelde counter, waarna Edvardsen in de 25ste minuut uit een hoge voorzet voor de 4-0 zorgde.

Daarmee noteerde Edvardsen de snelste hattrick in de eredivisie sinds 2007, toen Heerenveen-speler Afonso Alves 18 minuten nodig had in een wedstrijd tegen Heracles Almelo. De Braziliaan scoorde liefst zevenmaal in het duel, dat uiteindelijk met 9-0 werd gewonnen.

Zo'n sprookje werd het in Deventer niet. Nog voor rust greep NEC-trainer Rogier Meijer in met een dubbele wissel en hij haalde verdedigers Bram Nuytinck en Brayann Pereira naar de kant, twee spelers die de aanvalslinie van Go Ahead wel heel veel ruimte gaven.

Vrije trap

De aanvalsdrift van Go Ahead ging vervolgens liggen en de 4-0 was ook de ruststand. Met een prachtige vrije trap maakte Dean James er halverwege de tweede helft nog 5-0 van: de verdediger schoot de bal vanaf een meter of twintig in de kruising.

In de slotfase kon Go Ahead de bal rustig rondtikken, in de wetenschap dat de punten binnen waren en NEC niet bij machte was om nog een aanvalsoffensief in te zetten. De vrije trap van James bleek daarmee het slotakkoord.