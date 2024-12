NOS Voetbal • vandaag, 23:41 PSV waarschuwt eredivisie na eclatante zeges: 'Kan allemaal nog beter'

"Ik denk dat de mensen wel van ons hebben genoten", zegt Noa Lang koeltjes nadat zijn PSV met veel vertoon van macht FC Twente opzij heeft gezet: 6-1.

Na twee indrukwekkende overwinningen met daarin elf doelpunten tegen FC Utrecht (2-5) en FC Twente, rijst de vraag wie dit PSV nog kan dwarsbomen? Wie maakt de koploper nog wat?

1:48 Lang over topvorm PSV: 'Als wij zo spelen, is er geen houden aan'

"Ajax, blijkbaar", reageert Lang met een bitter lachje. Het bezoek aan Amsterdam was in de vijftien competitieduels tot nu toe het enige puntenverlies voor PSV.

Met 42 punten gaat de regerend landskampioen ongenaakbaar aan kop. De 56 gemaakte eredivisiedoelpunten van dit seizoen hebben de teller in 2024 op doen lopen tot 111, nooit eerder scoorde PSV vaker in een kalenderjaar.

Geen houden aan

"Maar het kan allemaal nog beter", is Lang stellig na de zege op Twente. "We beginnen de wedstrijd vandaag best wel slordig, een snelle tegengoal. Tot m'n goal (1-1 in de 20ste minuut) denk ik dat ik alles fout heb gedaan. Ook tegen FC Utrecht kregen we twee doelpunten tegen. Het kan beter. Maar we scoren er ook elf tegen die twee. Als wij zo spelen, is er geen houden aan."

Trainer Peter Bosz gaat liever niet mee in de euforie. Hij waakt voor zelfoverschatting. "We moeten er kei- en keihard voor werken. Dat zie je ook aan het begin van deze wedstrijd. We moeten echt ons beste niveau halen en dat lukt, gelukkig. Daarom zie je deze uitslagen."

1:41 Bosz trots op sterke bank PSV: 'Dacht: zouden die niet moeten starten?'

PSV in topvorm? Bosz waagt zich er niet aan. "Dat kan dinsdag weer weg zijn. Maar wij spelen nu een aantal wedstrijden goed. Dat kun je wel zeggen."

Sterke bank

"We hebben goede spelers, ja." Zo ver wil Bosz nog wel meegaan in de complimenten. "Ook op de bank. Daar zaten veel jongens die van een blessure terugkomen en nog niet volledig inzetbaar zijn. Gisteren deden we elf tegen elf op de training. Toen keek ik naar die andere ploeg, en dacht: zouden die niet moeten starten?"

Met Joey Veerman, Ivan Perisic, Hirving Lozano en Guus Til bracht Bosz vier volwaardige internationals in. Onder meer Jerdy Schouten en Luuk de Jong bleven negentig minuten op de bank tegen FC Twente.

Ook Oranje-buitenspeler Lang is lovend over de breedte van de PSV-selectie. "Ik denk dat onze wissels bij iedere andere club in Nederland in de basis zouden staan. Dat houdt iedereen scherp, je moet gewoon presteren."

"Het is onze kracht", beaamt Ismael Saibari. "Als iemand zijn dag niet heeft, kan er iemand anders in en is het alleen maar goed voor ons."

3:10 Uitblinker Saibari weet minpuntje te vinden bij PSV: 'Kregen wel een tegengoal'