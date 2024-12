Heracles en Fortuna delen de punten na vermakelijk duel met fraaie goals (2-2)

Heracles Almelo en Fortuna Sittard hebben zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld in de eredivisie. De nummers vijftien en negen van de eredivisie maakten er een spannend duel van dat lange tijd erg vermakelijk was en alle kanten op ging.

Snelle voorsprong Heracles

Fortuna gaf zich echter niet gewonnen en boog de achterstand in de eerste helft nog om. De architect achter die comeback was Alen Halilovic, de kleine dribbelaar uit Kroatië. Hij noteerde twee assists.

De eerste assist van Halilovic was de mooiste: een dieptepass over de verdediging die in één keer werd afgerond door Alessio Da Cruz. De tweede goal werd afgemaakt door voormalig Heracles-speler Kristoffer Peterson, die zijn oude club pijn deed met een goed schot in de verre hoek.