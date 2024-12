ANP

NOS Voetbal • vandaag, 13:01 Direct door, tussenronde of klaar: hoe staan Nederlandse clubs ervoor in Europa?

De laatste wedstrijden van 2024 in het Europese clubvoetbal zijn gisteravond gespeeld en Feyenoord, PSV, Ajax en AZ staan er goed voor. Voor FC Twente dreigt uitschakeling.

In januari staan er nog twee duels in de competitiefase van respectievelijk de Champions League en Europa League op het programma.

Direct door, tussenronde of uitschakeling? De beste acht van de ranglijsten van de Champions League en Europa League plaatsen zich direct voor de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde. De clubs daaronder zijn uitgeschakeld.

Hoe staan de vijf Nederlandse clubs er precies voor en welke resultaten hebben ze in januari nodig om naar de knock-outfase te gaan? In dit artikel maken we de balans op.

Feyenoord (18de in Champions League)

Met tien punten uit zes wedstrijden staat Feyenoord op de achttiende plaats in de Champions League. Dankzij galavoorstellingen tegen Benfica en deze week Sparta Praag, een zege bij Girona en de epische comeback bij Manchester City is de tussenronde binnen handbereik.

NOS Stand Champions League 19-36

Na de winterstop spelen de Rotterdammers nog thuis tegen Bayern München en uit tegen OSC Lille.

Volgens de modellen van statistiekenbureau Opta is de kans dat Feyenoord in de tussenronde belandt 92,1 procent en in de top acht 2 procent. De kans op uitschakeling is volgens Opta 5,9 procent.

PSV (23ste in Champions League)

PSV kent tot nu toe een grillige Europese campagne. Bij PSG werd knap gelijkgespeeld en van Sjachtar Donetsk spectaculair gewonnen, maar daar stonden slechte duels met Juventus en deze week met Stade Brestois tegenover.

In totaal pakte de ploeg van Peter Bosz acht punten en dat is goed voor een 23ste plek op de ranglijst. PSV speelt in januari in Belgrado tegen Rode Ster en in eigen huis tegen Liverpool.

Volgens Opta is de kans dat PSV in de tussenronde belandt 76,9 procent. De kans op uitschakeling is 23,1 procent.

Ajax (11de in Europa League)

Ajax had een vliegende start in de Europa League en droomde even van eerste worden in de competitiefase. Van Besiktas en Maccabi Tel Aviv werd overtuigend gewonnen, maar in de laatste twee wedstrijden werd verloren van Real Sociedad en gisteravond Lazio.

NOS De stand in de Europa League na zes speelrondes

Inmiddels is Ajax afgezakt naar de elfde plek, maar de pijlen zullen toch nog gericht zijn op directe plaatsing voor de knock-outfase. Dat moet in de wedstrijden tegen het Letse RFS (uit) en het Turkse Galatasaray (thuis) worden afgedwongen.

Volgens Opta is de kans dat Ajax in de tussenronde belandt 64,6 procent en in de top acht 35,4 procent. Uitschakeling is volgens de berekeningen van Opta uitgesloten.

AZ (19de in Europa League)

In zes wedstrijden verzamelde AZ acht punten, goed voor de negentiende plek in de Europa League. Gisteren lieten de Alkmaarders in Bulgarije een enorme kans onbenut tegen Loedogorets. Als de Alkmaarders de 0-2 voorsprong over de streep hadden getrokken, was de tussenronde zo goed als binnen geweest. Maar het werd 2-2.

AZ speelt nog uit tegen Ferencváros en thuis tegen AS Roma. Volgens Opta is de kans dat AZ in de tussenronde belandt 80,9 procent en in de top acht 0,4 procent. De kans op uitschakeling is 18,7 procent.

FC Twente (30ste in Europa League)

Voor FC Twente is deze Europese campagne er eentje van gemiste kansen. Alleen tegen Union Saint-Gilloise werd terecht verloren, in de andere wedstrijden hadden de Tukkers bijna altijd het betere van het spel.

Maar winnen lukte steeds net niet - ook gisteren weer een gelijkspel tegen Olympiakos - en daardoor staat Twente er met de dertigste plek (en vier punten) slecht voor. De wedstrijden uit tegen Malmö en thuis tegen Besiktas zullen waarschijnlijk gewonnen moeten worden.

Volgens Opta is de kans dat FC Twente uitgeschakeld wordt 71,6 procent. De kans dat Twente de tussenronde nog haalt, is 28,4 procent. De top acht is uit zicht.