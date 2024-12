AFP Feyenoord viert de 3-0 van Anis Hadj-Moussa (l)

NOS Voetbal • gisteren, 22:55 Feyenoord wervelt voor rust en wint in Champions League van Sparta Praag

Feyenoord blijft door een overtuigende 4-2 thuisoverwinning op Sparta Praag nog volop in de race voor een plaats in de knock-outfase van de Champions League. Na een indrukwekkend eerste half uur stond het al 3-0 in De Kuip.

Met tien punten uit zes wedstrijden staat Feyenoord er op de achttiende plaats goed voor. De beste acht teams gaan direct naar de laatste zestien, de nummers 9 tot en met 24 vervolgen in de play-offs. Feyenoord speelt nog tegen Bayern München (thuis op 22 januari) en OSC Lille (uit op 29 januari).

Voor Sparta Praag is het perspectief somber, na vier nederlagen op rij.

Feyenoord-coach Brian Priske speelde vanavond tegen zijn oude club en trof bovendien zijn voormalige assistent Lars Friis, die na het vertrek van Priske afgelopen zomer het roer overnam.

De eerste waarschuwingsschoten kwamen van de bezoekers. Keeper Timon Wellenreuther redde op een inzet van Markus Solbakken en Sparta-aanvaller Veljko Birmancevic, die bij de warming-up op blote voeten op het koude veld stond, schoot over.

Prachtgoals Paixão en Hadj-Moussa

Daarna nam Feyenoord op krachtige wijze het heft in handen. Uit een door een Sparta-hoofd verlengde corner van Anis Hadj-Moussa kopte Gernot Trauner naar de grond, waarna de bal via Martin Vitik in het doel ging.

Kort na de aftrap van Sparta lag de 2-0 al achter ex-AZ-keeper Peter Vindahl Jensen in het net. Antoni Milambo pakte de bal af van Kaan Kairinen en na tussenkomst van Santiago Gimenez schoot Igor Paixão fraai in de hoek.

ANP Igor Paixão viert de 2-0

Feyenoord denderde door en na een voorzet van Bart Nieuwkoop had Milambo de 3-0 op zijn schoen. Vindahl redde met zijn voet. Even later was Vindahl wel kansloos, toen Hadj-Moussa van rechts naar binnen dribbelde en prachtig in de verre hoek krulde.

Zo waren het weer de vleugelspitsen Paixão en Hadj-Moussa, al weken in goede vorm, die belangrijk waren.

Dat de 3-0 stand een bijna ongekende score was, bleek uit de statistieken. Feyenoord scoorde voor het eerst sinds september 1974 tegen het Noord-Ierse Coleraine (eindstand 7-0) drie keer in een eerste helft van de Champions League/Europa Cup I.

Gimenez trefzeker in tweede helft

Ondanks het overwicht van Feyenoord en meer kansen kon Sparta Praag hoop putten uit een treffer vlak voor rust. Na onbedoeld doorkoppen van een ingooi door Hwang In-beom gleed Albion Rrahmani bij de tweede paal de aansluitingsgoal binnen.

Na rust golfde het op en neer in De Kuip, totdat Gimenez de Tsjechische hoop tot een einde bracht. De Mexicaan reageerde na een voorzet van Hadj-Moussa en geklungel in de Sparta-defensie alert en tikte met Vitik hangend aan zijn rug binnen.

Even daarvoor was Gijs Smal geblesseerd uitgevallen. De linksback werd vervangen door Thomas Beelen, die een ongelukkige invalbeurt kende. Feyenoord zakte in, voerde meer wissels door, maar werd er bepaald niet beter van.

Een buitenspelgoal van Sparta-aanvaller Birmancevic werd afgekeurd, maar door een eigen goal van Beelen werd het alsnog 4-2. De verdediger werkte een voorzet van Matej Rynes achter Wellenreuther.