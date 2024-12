City stelt opnieuw teleur in Champions League, spektakel bij Dortmund-Barcelona

Manchester City heeft in de Champions League opnieuw een teleurstellend resultaat geboekt. Op bezoek bij Juventus werd er met 2-0 verloren.

Een plek bij de eerste 24 is nodig voor de volgende ronde. Dusan Vlahovic en Weston McKennie scoorden namens Juventus, waar Teun Koopmeiners de hele wedstrijd meedeed.

Spektakel bij Barcelona

FC Barcelona won na een spectaculaire tweede helft met 2-3 bij Borussia Dortmund. Raphinha bracht de Spanjaarden in de 52ste minuut op voorsprong. Serhou Guirassy maakte niet lang daarna gelijk.

Ferran Torres zorgde in de 75ste minuut voor een nieuwe voorsprong van Barcelona. Drie minuten later repareerde Guirassy opnieuw de Duitse schade. Torres maakte weer wat later ook zijn tweede en tevens de winnende.