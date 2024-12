NOS Voetbal • vandaag, 00:20 Feyenoord rekent zich ondanks 'grote prestatie' niet rijk in Champions League

Feyenoord-trainer Brian Priske was blij dat zijn spelers hem in de Champions League de overwinning brachten op zijn oude club Sparta Praag. "Ze hebben mijn leven wat makkelijker gemaakt", zegt hij na de 4-2 zege in De Kuip.

Met tien punten uit zes wedstrijden staat Feyenoord er op de achttiende plaats goed voor. De beste acht teams gaan direct naar de laatste zestien, de nummers 9 tot en met 24 vervolgen in de play-offs. Feyenoord speelt nog tegen Bayern München (thuis op 22 januari) en OSC Lille (uit op 29 januari).

Toch rekent Priske zich nog niet rijk. "Het is een grote prestatie dat we na zes wedstrijden al tien punten hebben. Maar het voelt nog niet of we er al zijn." Hij vindt dat Feyenoord bescheiden moet blijven en moet jagen op meer punten.

Ook Trauner tevreden

Priske waarschuwt dat niemand precies weet hoeveel punten je nodig hebt in de nieuwe opzet van het toernooi. Ook verdediger Gernot Trauner is tevreden met het aantal punten tot nu toe. "Vooraf hadden we hiervoor getekend", zei de verdediger, die al vroeg in de wedstrijd scoorde.

Ondanks de comfortabele overwinning, zijn er ook zorgen over het aantal tegendoelpunten. Trauner zegt dat zijn team "vaak te makkelijk" doelpunten tegen krijgt. En dat is zonde, mocht het doelsaldo uiteindelijk van belang blijken.

Voetballogica

Priske wil vooral kijken naar de positieve dingen. "Tuurlijk hadden we graag een beter doelsaldo gehad. Maar ik wil nu vooral genieten van de zege", zegt de Deen, die van het publiek had genoten tijdens de eerste thuiszege in de Champions League.

Maar ook hij ziet dat er verdedigend nog werk aan de winkel is. "Dat kan en moet beter. We kijken er kritisch naar." Trauner kwam uiteindelijk met voetballogica waar geen speld tussen te krijgen is: "We moeten gewoon meer scoren dan de tegenstander."

Pro Shots

Dat het nog spannend dreigde te worden op het laatst kwam vooral door een aantal wisselingen, waardoor spelers op een plek kwamen te staan die ze niet gewend zijn. Zo speelde Igor Paixão bijvoorbeeld als back. "De structuur was weg", zegt Trauner over de verschuivingen.

Dat is vooral te wijten aan een gebrek aan verdedigers op de bank, aldus Trauner. Toch maakte de Oostenrijker zich geen moment zorgen. "Ik had nooit het idee dat we echt in de problemen kwamen."