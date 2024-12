AZ geeft comfortabele voorsprong bij Loedogorets in enkele minuten weg

ANP Mijnans heeft nog geen geluk

AZ heeft na een sterk eerste uur een 2-0 voorsprong uit handen gegeven op bezoek bij Loedogorets in de Europa League. De Bulgaren scoorden in de 60ste en 63ste minuut: 2-2.

Met het gelijkspel staat AZ op acht punten uit zes wedstrijden voorlopig op de zestiende plaats. De beste acht teams gaan direct naar de laatste zestien, de nummers 9 tot en met 24 vervolgen in de play-offs.

AS Roma (23 januari, thuis) en Ferencváros (30 januari, uit) zijn de laatste tegenstanders van AZ.

Bij Loedogorets stond Sergio Padt (ex-FC Groningen en -Go Ahead Eagles) onder de lat en ontbrak Deroy Duarte (oud-Sparta en -Fortuna) door een gebroken kaak, opgelopen in de Bulgaarse topper van afgelopen zondag tegen Botev Plovdiv.

Van Bommel opent de score

Ruben van Bommel is de man in vorm bij AZ en liet dat ook vanavond zien. De aanvaller toonde alertheid door in de 14de minuut de rebound van een schot van Ernest Poku binnen te koppen.

Vijf minuten later stond het al 0-2 en weer was Poku erbij betrokken. De rechtsbuiten speelde zich met een actie langs de zijkant vrij en vond rechtsback Seiya Maikuma, die vanaf een meter of tien netjes afrondde.

AZ bleef heer en meester in de eerste helft en nam Padt nog meerdere keren onder vuur, zonder succes. Vlak voor rust viel het eerste Bulgaarse gevaar te noteren en kopte Ivaylo Chochev, de enige Bulgaar in de basis bij het vreemdelingenlegioen, naast.

Ook in het eerste kwart na rust zette AZ zijn overwicht voort. Na terugleggen van Poku had MIjnans net te veel tijd nodig en Loedogorets-verdediger Edvin Kurtulus redde met het hoofd.

Even daarna kopte Mijnans net naast en had Van Bommel een geweldige versnelling in huis. De buitenspeler speelde de bal door een paar Bulgaarse benen en stuitte toen op Padt. Mijnans raakte daarop de lat.

Comeback Loedogorets

Wat toen gebeurde, was vanuit Bulgaars perspectief miraculeus. Chochev kopte uit een vrije trap van Erick Marcus de aansluitingstreffer binnen in de 60ste minuut en drie minuten later was het al gelijk.

De 2-2 was identiek aan de vorige treffer. Weer kwam de vrije trap van de Braziliaan Marcus en dit keer kopte Kwadwo Duah raak. Twee volkomen onnodige tegengoals, opeens stond het gelijk.

EPA Kwadwo Duah (l)

Ook na die mokerslag kreeg AZ nog kansen. Kurtulus voorkwam dat Van Bommel kon uithalen en AZ-invaller Mexx Meerdink miste bij een grote kans balcontrole en schoot naast.

Zo bleef het 2-2, gezien het uitstekende spel in het eerste uur een teleurstellend resultaat voor AZ.