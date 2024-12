Macron wil uit politieke crisis komen met Bayrou als premier 

Frankrijkcorrespondent Frank Renout

"De keuze voor François Bayrou komt niet als een verrassing. President Macron moest een soort Gordiaanse politieke knoop doorhakken: in het parlement heeft niet één partij de meerderheid, dus samenwerken is nodig. Maar geen van de grote partijen wil dat echt.

Nu heeft Bayrou de taak om de meningsverschillen te overbruggen. Dat het moeilijk wordt staat vast. De krachtsverhoudingen in het parlement zijn nog hetzelfde als onder de vorige premier, Michel Barnier, die werd weggestemd.

Bayrou staat bekend als een centrumpoliticus en bruggenbouwer, een oudgediende met veel politieke ervaring. Hij leidt de centrumpartij MoDem, die Macron al jaren steunt.

Het verschil tussen Bayrou en zijn voorganger Barnier is de politieke kleur van de (mogelijke) regering. Barnier was rechts en hoopte samen te werken met de radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen. Bayrou is een centrumpoliticus. En Macrons wens is dat hij samen gaat werken met gematigde partijen: links, in het midden en rechts."