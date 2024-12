Reuters Premier Barnier direct na de stemming

NOS Nieuws • vandaag, 20:28 • Aangepast vandaag, 21:28 Frankrijk dieper in politieke crisis: parlement stemt kabinet weg

In Frankrijk is de regering gevallen na een motie van wantrouwen tegen premier Barnier. Zoals verwacht heeft de oppositie de premier weggestuurd, omdat hij het parlement wilde passeren bij een begrotingsvoorstel. Het land verkeert al langer in een politieke crisis.

Het is de eerste keer in ruim zestig jaar tijd dat het Franse kabinet wordt weggestuurd per motie. De linkse en rechts-radicale machtsblokken waren tegen de miljardenbezuiniging die Barnier had ingediend. De premier leidde een minderheidskabinet van conservatieve en centrumpartijen.

Morgen tv-toespraak van Macron

President Macron heeft aangekondigd dat hij morgenavond een tv-toespraak houdt vanuit het presidentiële paleis. Het is niet bekend wat hij gaat zeggen. De val van het kabinet is een grote tegenvaller voor Macron, die Barnier had aangesteld als premier.

De druk op Macron om af te treden groeit, zegt zowel de rechts-radicale leider Le Pen als de links-radicale leider Mélenchon in een eerste reactie. De volgende presidentsverkiezingen staan gepland voor 2027.

Voorafgaand aan de stemming in het parlement verdedigde de 73-jarige premier zijn standpunten. "Deze begroting is niet perfect", erkende Barnier, "en is sterk verbeterd door jullie amendementen", zei hij richting de oppositie. De voorgestelde bezuinigingen zijn volgens hem in het belang van Frankrijk. Hij kreeg een staande ovatie van zijn partijleden in het parlement.

Uiteindelijk stemden 331 van de 574 parlementariërs voor de motie van wantrouwen. Minimaal 288 stemmen waren nodig om de regering weg te sturen.

Geen verkiezingen mogelijk

Er is grote onduidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren. President Macron heeft er belang bij snel een nieuwe premier te benoemen. De begroting voor 2025 is nog niet aangenomen en het jaar is bijna voorbij.

Nieuwe verkiezingen zijn wettelijk gezien voorlopig niet mogelijk. In Frankrijk mag eens per jaar gestemd worden voor een nieuw parlement.

Correspondent Frank Renout "Het is in de recente geschiedenis niet voorgekomen dat een regering zo kort heeft geregeerd: minder dan drie maanden. Voor de politieke crisis is ook geen oplossing in zicht. Het Franse parlement is enorm verdeeld en daar krijgt de opvolger van Barnier ook mee te maken. De regering geeft aan dat de economische gevolgen enorm zijn, omdat er geen begroting is voor komend jaar. Barnier wilde flink bezuinigen, maar dat gaat niet door. Als gevolg zal de rente stijgen die Frankrijk moet betalen voor leningen. Daarmee kan Frankrijk gaan behoren tot de groep Zuid-Europese landen die veel rente betalen omdat ze hun begroting niet op orde hebben. De krant The Wall Street Journal stelde al de vraag: wordt Frankrijk het Griekenland aan de Seine?"

De vorige verkiezingen, vijf maanden geleden, werden nipt gewonnen door een alliantie van linkse partijen. Maar die wilde niet samenwerken met het machtsblok van president Macron. Beide machtsblokken hadden uitgesloten met de radicaal-rechtse Marine Le Pen in zee te gaan.

Tientallen miljarden

Macron had Barnier in september aangesteld als premier. Hij wilde tientallen miljarden bezuinigen om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Dat zou neerkomen op hogere belastingen en minder geld voor openbare voorzieningen.

Barnier vond die stap zo noodzakelijk dat hij aankondigde de begrotingsplannen ook zonder stemming in het parlement te gaan invoeren. Dat is grondwettelijk gezien mogelijk, maar ook omstreden omdat het parlement buitenspel wordt gezet.