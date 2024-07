AFP Macron tijdens een tv-interview met een foto van Castets op de achtergrond

NOS Nieuws • vandaag, 21:57 Links blok Frankrijk schuift onbekende ambtenaar naar voren als premierskandidaat

Het linkse blok Nouveau Front Populaire (NFP), dat begin deze maand verrassend de Franse verkiezingen won, heeft de onbekende ambtenaar Lucie Castets als premierskandidaat naar voren geschoven.

De aankondiging kwam vlak voordat president Macron een interview gaf op televisie over de politieke impasse in het land. Hoewel NFP de verkiezingen heeft gewonnen, heeft het blok te weinig zetels voor een absolute meerderheid in het parlement.

Macron stelt dan ook dat "niemand de verkiezingen heeft gewonnen". Hij liet weten dat Frankrijk zich voorlopig richt op de Olympische Spelen in Parijs en dat pas half augustus weer wordt gepraat over de vorming van een nieuwe regering.

Imploderen

Voor het Franse publiek is Castets een onbekende. Ze is een hoge ambtenaar die zich volgens het persbericht van de linkse coalitie "inzet voor de verdediging van openbare diensten". Aan haar benoeming gingen zestien dagen vooraf waarin het samenwerkingsverbond volgens Le Monde "dreigde te imploderen".

Ook deze grote krant lijkt verrast door de benoeming van Castets: in een eerste bericht wordt vooral het persbericht van de NFP aangehaald, samen met enkele van de uitspraken die zij in het verleden deed in een column die ze voor de krant schreef.

Eigen kandidaat

De partijen die in het blok verenigd zijn schoven na de verkiezingen allen hun eigen premierskandidaat naar voren. Partijtopman Jean-Luc Mélenchon van de radicaal-linkse partij LFI zei direct na de winst van NFP dat hij premier zou moeten worden, maar onder meer de Socialistische Partij vindt hem te radicaal. Het was daarom maar de vraag of het blok nog eensgezind met een kandidaat zou kunnen komen, maar dat is nu dus toch gelukt.

Castets studeerde onder meer aan de London School of Economics. In het persbericht wordt gezegd dat de 37-jarige econoom betrokken was bij de strijd tegen verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Ook zou zij zich als hoge ambtenaar hebben beziggehouden met de bestrijding van belastingfraude en financiële criminaliteit.

Twijfelachtig

Of zij daadwerkelijk premier wordt is twijfelachtig. Het blok heeft niet alleen geen meerderheid in het parlement, maar is ook afhankelijk van de instemming van president Macron. Die wil echter een centrumkabinet en geen linkse regeringsploeg.