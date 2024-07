AFP President Macron (voorgrond) met de ministers Lecornu en Darmanin bij een parade ter gelegenheid van de feestdag 14 juli

NOS Nieuws • vandaag, 16:00 Franse politiek heeft pauze-knop ingedrukt, vlak voor Olympische Spelen Frank Renout correspondent Frankrijk

In Frankrijk werden een week geleden parlementsverkiezingen gehouden. Maar tot nu toe is er nog steeds geen nieuwe regering, geen nieuwe premier en geen nieuw parlement. Wel is er veel geruzie en zijn er volop botsingen tussen politici met grote ego's.

Dat is opmerkelijk, want doorgaans formeert de winnende partij in Frankrijk meteen een regering om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. En meestal krijgt die partij ook een absolute meerderheid van meer dan de helft van de zetels, maar dat is nu niet het geval.

Vorige week zondag won de linkse coalitie Nouveau Front Populaire (NFP) de verkiezingen. Maar links veroverde dus niet de absolute meerderheid die nodig is om plannen door te voeren. Alleen met meer dan de helft van de zetels win je stemmingen.

Bij de verkiezingen ontstonden ook twee andere grote blokken, maar die kregen evenmin de absolute meerderheid: de coalitie rond president Macron en de partij van de rechts-radicale Marine Le Pen.

Ambitieuze kandidaten

Daarom zei president Macron vorige week dat niemand de verkiezingen heeft gewonnen. Hij wil nu een soort grote centrumcoalitie vormen die gaat regeren en die zou moeten bestaan uit zijn eigen partij, Renaissance, en gematigde linkse en rechtse partijen. Maar vooralsnog neemt niet één partij publiekelijk het voortouw. Bovendien kan er maar één premier zijn, maar lopen al heel veel ambitieuze kandidaten zich warm.

Traditiegetrouw wijst de winnende partij in Frankrijk een regering aan, in dit geval de linkse NFP. Die coalitie wil een linkse premier en een linkse regering aan de macht hebben. Maar ondanks onderhandelingen die dag en nacht doorgaan kunnen de vier grote linkse partijen in deze coalitie het niet eens worden. Ze hebben allemaal hun eigen premierskandidaten naar voren geschoven.

Zo heeft de radicaal-linkse partij LFI naar verluidt vier kandidaten naar voren geschoven, onder wie partijtopman Jean-Luc Mélenchon. Maar onder meer de Socialistische Partij wil niet met Mélenchon in een regering: ze vinden hem te radicaal. En àls de NFP-coalitie toch nog met een consensus-kandidaat komt, zal zijn of haar voordracht moeten worden goedgekeurd door president Macron, die dus een centrumkabinet wil en geen linkse regeringsploeg.

Veel rivaliteit

Intussen handelt de vorige premier, Gabriel Attal, de lopende zaken af, zolang zijn opvolger zich nog niet heeft aangemeld. Die lopende zaken zijn overigens best belangrijk. Over twee weken beginnen de Olympische Spelen in Parijs, met meer dan 10.000 sporters en zo'n 16 miljoen bezoekers die naar Frankrijk komen, terwijl het land nog steeds in verhoogde staat van paraatheid is vanwege het gevaar van terroristische aanslagen.

Premier Attal, ministers en topambtenaren draaien overuren om de Spelen in goede banen te leiden, maar zitten ook op de schopstoel vanwege de verwachte nieuwe regering. De minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de Spelen, heeft al aangekondigd dat hij wil opstappen.

"De kaarten worden opnieuw geschud in de Franse politiek", vatte dagblad Le Monde het samen. Ambities en ego's botsen, aldus de krant. "Het is wachten op witte rook", schreef de regionale krant Sud Ouest. "Maar er zijn veel problemen en er is veel rivaliteit."

Verlamd

De vrees bij waarnemers is dat het parlement wel eens verlamd kan raken, nu niet één van de drie machtsblokken meer dan de helft van de zetels heeft. Een linkse regering van NFP zal zonder die absolute meerderheid grote moeite hebben om haar plannen door te voeren.

Bovendien is onduidelijk hoe de gewenste centrumcoalitie van Macron eruit gaat zien, wie er meedoen, en of die gezamenlijke partijen dan wél een absolute meerderheid aan zetels hebben.

Hoe dan ook: de Assemblée, de Franse Tweede Kamer, komt donderdag voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. De vakfederatie CGT heeft de Fransen al opgeroepen om die dag in het hele land de straat op te gaan, vooral ook bij het gebouw van de Assemblée in Parijs. "We eisen dat de uitslag van de verkiezingen gerespecteerd wordt en dat er een linkse regering komt", liet de CGT weten.