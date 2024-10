Franse premier Barnier kondigt forse bezuinigingen en extra belastingen aan

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"De eerste toespraak in het parlement van premier Barnier was overduidelijk een toespraak van de 'grote lijnen'. Hij gaf aan welke richting hij uit wil met zijn nieuwe regering. Maar details over de invulling kwamen er nauwelijks. Die zullen waarschijnlijk volgende week worden gegeven, als Barnier zijn eerste begroting presenteert.

Duidelijk is wel dat het op orde krijgen van de overheidsfinanciën een prioriteit is. Het begrotingstekort en de staatsschuld zijn nu bijna twee keer zo groot als is toegestaan binnen de Europese Unie. Barnier wil het tekort in 2029 op 3 procent hebben, de Europese norm.

Dat wil hij bereiken door in de overheidsuitgaven te snijden en belastingen te verhogen. Maar tegelijkertijd deed hij in zijn toespraak allerlei beloftes. De minimuminkomens worden versneld verhoogd. Er moeten meer artsen en verplegers komen. De veiligheid in Frankrijk moet verbeteren.

Barnier wil iedereen te vriend houden. De Europese rekenmeesters, de Franse kiezers en de partijen in het parlement van wie hij de steun nodig heeft. Maar met overheidsfinanciën die "niet meer onder controle zijn", zoals de Franse Rekenkamer zegt, zal de premier er niet onderuit kunnen om vroeg of laat pijnlijke keuzes te maken als hij zijn eigen prioriteiten serieus neemt."