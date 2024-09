Franse premier maakt nieuwe centrumrechtse regering bekend

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Er is geen enkele twijfel: de nieuwe Franse regering lijkt veel op de vorige regering maar dan met een ruk naar rechts. Opvallend is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over veiligheid en migratie gaat, in handen komt van de uitgesproken rechtse senator Bruno Retailleau van La Droite Républicaine. En dat is geen toeval.

De nieuwe premier Michel Barnier wil met deze benoeming laten zien dat er een hardere aanpak komt van veiligheid en migratie. Daarmee probeert hij de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen tevreden te stellen, die niet in de regering zit.

Barnier heeft namelijk geen absolute meerderheid in het parlement. En die heeft hij wel nodig als hij maatregelen door het parlement wil loodsen. Als de partij van Le Pen hem steunt, heeft hij die absolute meerderheid in principe wel."