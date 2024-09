EPA Michel Barnier

NOS Nieuws • vandaag, 13:40 • Aangepast vandaag, 14:26 Macron benoemt Brexit-onderhandelaar Barnier tot premier van Frankrijk

President Macron heeft voormalig EU-commissaris Michel Barnier benoemd tot premier van Frankrijk. Barnier is onder meer bekend omdat hij jarenlang onderhandelaar voor de Europese Unie was bij de Brexit-gesprekken met het Verenigd Koninkrijk.

De 73-jarige Barnier is de oudste premier sinds het land in 1958 overging op een nieuwe staatvorm waarbij de president de meeste macht heeft, de zogenoemde Vijfde Republiek. Barnier volgt de 35-jarige Gabriel Attal op, die juist de jongste premier was.

Barnier is lid van de centrumrechtse partij Les Républicains. Hij was tussen 1999 en 2004 Eurocommissaris en in 2004 en 2005 korte tijd minister van Buitenlandse Zaken onder president Chirac. Daarna keerde hij terug naar Brussel, opnieuw als EU-commissaris.

Barnier krijgt de opdracht om een nieuwe regering te vormen, waarmee een einde moet komen aan de politieke patstelling die na de verkiezingen was ontstaan. Het linkse blok Nouveau Front Populaire (NFP) werd verrassend de grootste in het parlement, maar had te weinig zetels voor een absolute meerderheid. Daarom stelde Macron dat "niemand de verkiezingen had gewonnen".

Onenigheid

Ondertussen was er ook binnen het linkse blok onenigheid na de verkiezingen. De partijen schoven in eerste instantie allen hun eigen premierskandidaat naar voren, maar kwamen uiteindelijk met een naam: de onbekende ambtenaar Lucie Castets. Omdat Macron haar niet zag zitten en zijn instemming vereist is, was toen al uiterst twijfelachtig dat zij premier zou worden.

Het is nu aan Barnier om een regering te vormen. Macron wil graag een centrumcoalitie, maar wie er meedoen en of die partijen wel een absolute meerderheid hebben, moet nog blijken.

Hoewel Barnier geldt als gematigd pro-Europees, verhardde hij zijn toon in 2021 toen hij probeerde president van Frankrijk te worden. Zo zei hij onder meer dat immigratie uit de hand is gelopen. De rechts-radicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen, die dat standpunt deelt, laat in een eerste reactie weten samenwerking met Barnier niet uit te sluiten als hij "aan bepaalde voorwaarden voldoet".

'Regimecrisis'

De linkse partijen reageren woedend op de benoeming. Partijtopman Jean-Luc Mélenchon van de radicaal-linkse partij LFI zegt dat met de benoeming "de verkiezingen zijn gestolen" en dat het niet aan de partij van de president is om zo'n benoeming te doen.

Partijleider van de socialistische partij Olivier Faure zegt dat Frankrijk "een regimecrisis heeft". "We hebben nu een premier van een partij die op de vierde plaats geëindigd is", doelend op Les Republicains.