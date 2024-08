Macron sluit linkse regering uit en stuurt aan op centrumlinkse coalitie

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Van de president was al bekend dat hij niets moest hebben van LFI. Hij wilde niet met deze partij regeren, net zoals hij niet met de rechts-radicale partij van Marine Le Pen wil regeren. Volgens hem passen die twee partijen niet in de 'republikeinse traditie', hun ideeën zouden te extreem zijn.

Door nu te pleiten voor een centrumlinkse regering zonder LFI probeert Macron verdeeldheid te zaaien in het linkse blok. Vier linkse partijen, inclusief LFI, kregen bij de laatste verkiezingen de meeste zetels, maar niet de absolute meerderheid. Ze wilden samen een regering vormen en hadden al een premier voorgedragen. Daar zet Macron nu een streep door. Hij vraagt drie van de vier linkse partijen te gaan regeren, samen met de centrumpartijen.

De vraag is of linkse partijen solidair blijven of voor het pluche kiezen. Het is bekend dat bijvoorbeeld de Socialistische Partij al redelijk vaak botst met LFI. Als een linkse partij mee gaat regeren met Macron en LFI in de steek laat, zal dat tot een flinke crisis leiden bij links. Als links één blok blijft vormen mét LFI, wordt het voor Macron nog ingewikkeld om, zoals hij zelf wil, "een brede en stabiele coalitie" te bouwen."