President Macron roept op tot samenwerking na vertrek premier

De Franse president Macron heeft zich in een televisietoespraak kritisch uitgelaten over het wegsturen van premier Barnier door het parlement. Tegelijkertijd deed hij een oproep om vooral samen te werken.

In de toespraak, die om 20.00 uur werd uitgezonden op de Franse televisie, kondigde Macron nog geen vervanger voor Barnier aan, maar zei hij dat hij de komende dagen een nieuwe eerste minister zal voordragen. In januari zal vervolgens een nieuwe begroting worden gemaakt.

Veel uitdagingen

Vanmiddag heeft Barnier officieel zijn ontslag aangeboden. Het is de bedoeling dat het demissionaire kabinet aanblijft tot er een nieuwe regering is gevormd.

De regering is weggestuurd omdat de premier een begrotingsvoorstel met miljarden aan bezuinigingen wilde doordrukken zonder goedkeuring van het parlement. De oppositie diende daarom een motie van wantrouwen in die woensdagavond werd aangenomen.

Macron benadrukte in zijn toespraak dat het land voor veel uitdagingen staat, en dat er een regering nodig is die kan samenwerken en compromissen kan sluiten. Er is op dit moment nog geen begroting voor komend jaar en het parlement is daarover sterk verdeeld.