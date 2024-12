President Macron wil weggestuurde premier aanhouden tot opvolger is gevonden

De Franse president Macron heeft premier Barnier en diens afgezette regering gevraagd om demissionair aan te blijven. Gisteravond viel het kabinet nadat er een motie van wantrouwen was aangenomen in de Franse Tweede Kamer.

Vanmiddag kwam Barnier naar het Elysée, het presidentieel paleis, om officieel zijn ontslag aan te bieden. Het is de bedoeling dat het demissionaire kabinet aanblijft tot er een nieuwe regering is gevormd.

Televisietoespraak

Nu wordt er naarstig gezocht naar een nieuwe premier. Er is nog geen begroting voor 2025 vastgesteld terwijl het jaar bijna voorbij is. Daarnaast zijn er op dit moment volgens de wet geen nieuwe parlementsverkiezingen mogelijk: in Frankrijk mag maar een keer per jaar gestemd worden voor een nieuwe volksvertegenwoordiging.