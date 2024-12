Wekdienst 5/12: Raisa Blommestijn hoort uitspraak rechter • Onstuimige Pakjesavond

Goedemorgen! De rechter doet uitspraak in de zaak tegen opiniemaker Raisa Blommestijn. Ze staat terecht voor groepsbelediging en smaad. En het is Pakjesavond.

Eerst het weer: vandaag is het grotendeels bewolkt en regenachtig. In de middag is het tijdelijk droger en er staat een stevige zuidenwind. Het wordt maximaal 9 graden. Pakjesavond verloopt ronduit nat en met veel wind.