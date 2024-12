NOS

NOS Nieuws • vandaag, 04:44 • Aangepast vandaag, 05:05 Bitcoin voor het eerst meer dan 100.000 dollar waard

De waarde van de bitcoin is vannacht voor het eerst boven de 100.000 dollar (zo'n 95.000 euro) uitgekomen. Rond 03.43 uur was de cryptomunt 101.094 dollar waard.

Het record volgt op een bekendmaking van aankomend president Trump. Hij liet weten dat hij Paul Atkins, een voorstander van cryptovaluta, voordraagt als voorzitter van de SEC, de toezichthouder op de effectenbeurzen.

Beleggers gaan ervan uit dat onder Trumps regering de regelgeving rond cryptovaluta in de VS wordt versoepeld. De cryptomunt zit daardoor al sinds Trumps verkiezingswinst in de lift. Hij heeft gezegd van de Verenigde Staten de cryptohoofdstad van de wereld te willen maken.

Verschuivingen

"De bitcoin die de 100.000 dollar passeert is meer dan alleen een mijlpaal", zegt crypto-analist Justin d'Anethan tegen persbureau Reuters. "Het is een bewijs van verschuivingen in financiën, technologie en geopolitiek, Het getal dat nog niet zo lang geleden als een fantasie werd gezien, is nu realiteit geworden."

Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump is de hele cryptomarkt al zo'n 1 biljoen (1000 miljard) dollar in waarde toegenomen. Cryptoplatform CoinMarketCap heeft berekend dat die markt ruim 3,3 biljoen dollar waard is. Het aandeel van bitcoin daarin is bijna 2 biljoen dollar.