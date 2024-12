Polaris/SpaceX Jared Isaacman aan boord van de Crew Dragon tijdens een vijf dagen durende vlucht eerder dit jaar

NOS Nieuws • vandaag, 03:17 Trump wil ruimtetoerist die nauw samenwerkt met Elon Musk als topman NASA

Aankomend president Trump wil Jared Isaacman benoemen als nieuwe topman van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Isaacman is een miljardair die twee keer op een commerciële vlucht de ruimte in ging met de Crew Dragon van SpaceX. Hij is de eerste ruimtetoerist ooit die een ruimtewandeling heeft gemaakt.

Trump maakte de kandidatuur van Isaacman bekend op zijn platform Truth Social. "Jared zal de ontdekkings- en inspiratiemissie van NASA aanjagen en de weg bereiden voor grensverleggende prestaties in de wetenschap, technologie en verkenning van de ruimte", aldus Trump.

De 41-jarige Isaacman, die zijn fortuin verwierf met een bedrijf dat betalingsverkeer verwerkt, reageerde opgetogen. Hij ziet "een bloeiende ruimte-economie" voor zich, die "kansen biedt voor talloze mensen om in de ruimte te wonen en werken".

'Occupy Mars'

Isaacman speelde zelf een leidende rol bij zijn beide ruimtevluchten en betaalde er fors aan mee. Hij heeft nauw contact met Elon Musk, de topman van SpaceX. Isaacman en Musk hebben samen het commerciële Polaris-programma opgezet voor veelal vermogende ruimtetoeristen.

Musk zelf heeft ook nauwe banden met Trump. Hij steunde diens campagne met meer dan 100 miljoen dollar en verscheen op een campagnebijeenkomst van Trump met een 'Occupy Mars'-shirt.

Trump op zijn beurt beloofde Musk na zijn verkiezingsoverwinning een belangrijke post als adviseur in zijn regering. Ook woonde de president de lancering van een prototype van Starship bij, het nieuwe ruimteschip van SpaceX. Musk heeft al jaren de droom om mensen naar Mars te brengen, die hij wil verwezenlijken met Starship.

Reuters Trump kijkt toe bij de lancering van een prototype van Starship op 20 november

NASA werkt op dit moment volop aan het Artemis-prgramma, waarmee de organisatie de komende jaren na ruim een halve eeuw weer Amerikaanse astronauten naar de maan wil sturen. Ruimtevaartexperts verwachten dat onder invloed van Musk de aandacht meer naar Mars zal verschuiven, in eerste instantie nog met onbemenste vluchten. In september zei Trump dat Mars het ultieme doel is en dat hij de vluchten naar de maan ziet als "lanceerplatform" voor Mars.

Musk zegt zelf al in 2026 met Starship op Mars te willen landen. Een bemenste missie zou vier jaar later mogelijk zijn. Volgens experts uit de sector is dat waarschijnlijk niet haalbaar. Een onbemenste missie naar Mars binnen Trumps nieuwe termijn achten ze wel mogelijk.

Veranderingen bij luchtvaartautoriteit

De verkiezing van Trump is in het voordeel van nieuwe commerciële ruimtevaartbedrijven zoals SpaceX. Verwacht wordt dat NASA nog meer dan nu contracten zal gunnen aan die bedrijven, wat ten koste kan gaan van NASA's eigen dure programma's zoals het SLS, de maanraket die NASA samen met gevestigde bedrijven als Boeing en Northrop Grumman heeft ontwikkeld.

Daarnaast komen er waarschijnlijk veranderingen bij de afdeling van luchtvaartautoriteit FAA die toezicht houdt op commerciële ruimtevaartactiviteiten. De FAA zorgde de afgelopen jaren uit veiligheidsoverwegingen meermalen voor vertraging bij het testen van Starship, tot frustratie van Musk.

De topman van SpaceX krijgt samen met de multimiljardair Vivek Ramaswamyde de leiding over het nieuwe Amerikaanse ministerie van Overheidsefficiëntie. Trump zei te hopen dat Musk en Ramaswamyde "het pad zullen effenen voor mijn regering om de overheidsbureaucratie te ontmantelen, overtollige regelgeving te schrappen, verspillende uitgaven te verminderen en federale agentschappen te herstructureren."

Musk wil de nieuwe functie gaan combineren met zijn CEO-schap bij SpaceX, Tesla en X.