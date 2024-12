ANP Verstappen wint in Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 19:27 Dieper kijkje in verdwijnen F1 uit Zandvoort: 'Toekomst Verstappen was risico'

"We willen op het hoogtepunt stoppen en we gaan eruit met een knal." Dat zijn de woorden van de organisatie van de Grand Prix van Nederland bij de bekendmaking dat in 2026 de laatste Formule 1-race in Zandvoort wordt verreden.

Maar welke beweegredenen liggen achter het besluit om te stoppen met de GP van Nederland? Formule 1-verslaggever Louis Dekker van de NOS en analyticus Jeroen Bleekemolen geven duidelijkheid aan de hand van vijf vragen.

1. De organisatie wil 'stoppen op het hoogtepunt', klopt die uitleg?

Dekker: "Het is een opmerkelijke uitspraak, omdat in 2026 pas de laatste Grand Prix van Nederland wordt verreden in Zandvoort. Hoogtepunten kun je niet van tevoren voorspellen. Je kan er wel naar streven om het hoogtepunt in 2026 te hebben, maar als het in die editie onverhoopt fout gaat door slechte weersomstandigheden of een incident, dan kijk je toch vreemd terug op deze uitspraak."

"Ze willen gewoon niet eindeloos doorgaan en daar zit een economisch verhaal aan vast."

2. In hoeverre speelt Verstappens toekomst een rol bij het besluit om na 2026 te stoppen?

"Een van de risico's is dat Max Verstappen stopt met het rijden in de Formule 1", zegt Dekker. Want Verstappen is namelijk een enorme publiekstrekker. Zonder hem, zou de Grand Prix van Nederland een stuk minder aantrekkelijk worden voor de (betalende) bezoekers.

"Om de organisatie kostendekkend te krijgen, hoort er wel een Nederlandse rijder bij. En de toekomst van Verstappen is wel een klein beetje onzeker", vertelt Bleekemolen.

Bekijk hier het interview met Jeroen Bleekemolen:

Dekker: "Niemand weet hoelang Verstappen nog doorgaat. Hij heeft dit jaar al vaker gezegd dat 24 GP's in het jaar hem zwaar valt. Hij liet weten dat hij ermee stopt als hij het niet leuk meer vindt en dat hij het ook wel prettig vindt om wat vaker thuis te zijn."

Verstappen heeft op dit moment een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, maar dat zegt niet zoveel, weet Dekker. "Wij kennen de ontbindende voorwaarden in zijn contract niet. Daarnaast heeft hij ook de status om te kunnen zeggen: ik stop ermee."

"Als hij in 2027 en 2028 niet meer rijdt, dan hadden ze in Zandvoort een ongelooflijk probleem", zegt Dekker.

3. In hoeverre speelt het afhaken van publiek en/of sponsoren nog een rol?

Ook moet het evenement interessant blijven. "Na vier edities in Zandvoort is het nieuwe er wel vanaf. Het wordt allemaal wat gewoontjes. Dat zag je ook wel terug in de belangstelling, vooral op de vrijdag", vertelt Dekker.

"Dit jaar zagen we op die dag een hoop lege stoeltjes. Dan maak je PR-matig natuurlijk een slechte beurt, maar dat is ook een zorg voor de toekomst. Je moet toch elk jaar weer vernieuwen om het interessant te houden voor het publiek. Ook de sponsoren moet je wat nieuws blijven bieden om ze in het evenement te laten (blijven) investeren."

ANP Lege stoeltjes bij de vrije training in Zandvoort

Bleekemolen vult aan: "Het evenement moet drie dagen volledig uitverkocht zijn om er financieel uit te komen. Op dit moment is dat nog het geval, mensen willen het spektakel nu nog graag zien, maar je weet niet hoe dat over vier of vijf jaar is."

Dekker: "Daarin zit dus een financieel risico dat ze op termijn niet aandurven."

4. Waarom kunnen circuits in andere landen wel 'gewoon' doorgaan?

Maar waarom is Zandvoort dan zo afhankelijk van drie uitverkochte dagen? "Dat komt doordat de organisatie drijft op private partijen en sponsoren", vertelt Dekker.

Dat probleem hebben ze in andere landen niet. Naast Zandvoort is alleen de British GP op Silverstone privaat gefinancierd. "Maar daar hebben ze het voordeel dat de Formule 1 van oorsprong een Engelse sport is. Veel teams zijn ook gevestigd in Groot-Brittannië. Dat is echt een ander verhaal."

31:54 Andere Tijden Sport: 'We gaan naar Zandvoort!'

De overige circuits drijven op overheidsgeld. "Dat is bijvoorbeeld in België ook het geval. In het Midden-Oosten pompt men er ook makkelijk 50 à 60 miljoen in per jaar. Met die bedragen kan Zandvoort drie jaar mee."

5. Was stoppen de enige optie voor de organisatoren?

Er is nagedacht door de organisatie om de Dutch GP op een andere manier te organiseren in plaats van de stekker eruit te trekken. "Bijvoorbeeld door het evenement om het jaar te organiseren en af te wisselen op de kalender met andere circuits, zoals Spa of Barcelona", vertelt Bleekemolen.

"Ook is er nog gekeken naar de mogelijkheid om gewoon door te blijven gaan", vertelt Dekker.

Maar dat is dus niet gelukt. In 2026 kan daardoor voor een laatste keer gedroomd worden van een Formule 1-zege van Verstappen in eigen land.