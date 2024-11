AFP

NOS Sport • gisteren, 18:07 Waarom kon Norris Verstappen nooit echt aanvallen? 'Grootste probleem ligt bij McLaren'

Eind augustus zag Max Verstappen Lando Norris in Zandvoort aan de horizon verdwijnen. Op zijn thuiscircuit was de Nederlander kansloos tegen de razendsnelle McLaren van Norris.

Dat Verstappen zijn vierde wereldtitel zou pakken, was ondanks zijn grote voorsprong in de WK-stand niet langer vanzelfsprekend. Norris kon weleens serieus mee gaan doen.

Zeker toen de Brit fluitend Verstappen versloeg in Singapore leek er een bloedstollende strijd om de titel aan te komen.

Maar een epische finale kwam er niet. Verstappen vernederde de concurrentie tijdens de Grand Prix van São Paulo en in Las Vegas leek Norris zich al bij voorbaat bij een nederlaag te hebben neergelegd.

2:12 Verstappen oogst met vierde wereldtitel veel lof: 'Wordt lid van elitegezelschap'

Waarom kon Norris de druk op Verstappen niet nog verder opvoeren? En lukt hem dat volgend seizoen wel? Oud-coureur Jeroen Bleekemolen en oud-engineer Ernest Knoors vertellen erover.

Op de baan: waarin kwam Norris tekort?

Veel gehoorde kritiek op Norris: hij is niet hard genoeg. In de directe duels met Verstappen en binnen zijn team zou hij zich meer moeten laten gelden.

Bleekemolen: "Toen Verstappen bij Toro Rosso reed, werd hem ooit eens opgedragen opzij te gaan voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. Dat deed hij niet. Die houding had Norris dit seizoen best wat vaker mogen hebben ten opzichte van zijn teamgenoot Oscar Piastri. Dat hoort erbij als je wereldkampioen wil worden."

"Verstappen is dermate zelfverzekerd dat hij nooit naar de rest kijkt. Norris kijkt nog veel meer om zich heen, om te zien wat andere coureurs doen. Dat kan zich zeker nog gaan ontwikkelen, maar anderzijds is dat killersinstinct wel iets dat in je zit of niet."

ANP Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull Racing) en Lando Norris (McLaren) in actie tijdens de GP van Las Vegas

Knoors: "Hij heeft een ander karakter dan Verstappen, maar dat is niet per definitie een nadeel. Max heeft een rafelrandje wanneer hij onder druk komt: dan gaat hij echt op de limiet. Dat pakt soms goed uit, maar soms ook niet. Daar is Norris wat gelijkmatiger in en dat kan ook heel goed zijn."

"Maar inderdaad, hij mag soms zeker wat agressiever zijn. Dat zal hij ook geleerd hebben uit de gevechten met Verstappen van dit seizoen. Maar zijn rust kan hem ook helpen. De grote zwaktes liggen echter buiten zijn directe invloedssfeer."

Buiten de baan: wat ging er mis binnen McLaren?

Na de glorieuze zeges van Norris in Zandvoort en Singapore leek er bij McLaren wat twijfel te ontstaan. Het duurde even totdat werd uitgesproken dat Norris vol voor de wereldtitel mocht gaan en dat zijn teamgenoot Piastri hem daarbij moest helpen.

Bleekemolen: "Er werden beslissingen genomen waar ik helemaal niks van begreep, met als beste voorbeeld de Grand Prix van Hongarije. Toen moest Norris aan de kant voor Piastri. Het grotere plaatje ontbrak."

"Er bleek veel onduidelijkheid te zijn binnen het team. Ze hebben te laat ingespeeld op een nieuwe situatie waarin zij de beste auto hadden. De coureurs hebben het op momenten zelf laten liggen, maar als er meer duidelijkheid was geweest van bovenaf had dat ook hun enorm geholpen."

Knoors: "Het ontbrak in het operationele gedeelte aan scherpte. Dat kwam zo vaak terug. Van de race in Hongarije tot aan de mislukte appeals bij de wedstrijdleiding. Dat zijn dingen die niet fout mogen gaan. Dat heeft met ervaring en scherpte te maken."

Reuters Lando Norris (r) overlegt voor de vrije training in Las Vegas

"Mercedes en Red Bull zijn de teams die in het afgelopen tijdperk voor de titels reden. Daar zijn ze intern op ingesteld. Hoe op de regels wordt ingespeeld, hoe ze met pitstops omgaan en hoe ze strategisch te werk gaan in de race."

"McLaren richtte zich lang volledig op de ontwikkeling van de auto, om het gat in pure snelheid te dichten. Dat lukte, maar niet op dat operationele deel. En dat wordt pijnlijk zichtbaar als je niet om plek vijf tot en met tien rijdt, maar om de titel. Want de kleinste fout wordt dan afgestraft."

Volgend seizoen: maakt Norris dan wel kans?

In 2025 wordt in de Formule 1 voor het laatst met de huidige regels gewerkt. Daarna worden de auto's totaal anders. McLaren staat er daarom goed voor, maar of het genoeg is om Verstappen te verslaan is de vraag.

Knoors: "De McLarens zijn snel, maar dat zijn Ferrari, Red Bull en Mercedes ook. De verschillen zijn heel klein, dat is uniek. McLaren gaat deze winter proberen de kleine zwakke punten nog weg te werken. Als zij de banden niet op temperatuur krijgen, zoals in Las Vegas het geval was, verliezen ze te snel grip. Maar de nadruk moet denk ik liggen in de operationele strategie, meer dan de auto-ontwikkeling."

Bleekemolen: "Norris heeft zwakke momenten gehad, maar ook al vaak genoeg laten zien ook mentaal van een hoog niveau te zijn. Het zal meer dan bij Verstappen afhangen van zijn materiaal. Hij heeft een hele hoge basissnelheid, daarin is hij buitencategorie."

"Maar dit seizoen is weer bevestigd dat er eigenlijk gewoon niemand in de buurt van Verstappen komt. Die regenrace in Brazilië, dat was bijna niet te bevatten. Dat iemand zó ver boven de rest uitsteekt, dat gebeurt maar zelden in de topsport."