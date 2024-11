NOS Sport • vandaag, 06:12 Wereldkampioen Verstappen duikt in Vegas geen casino in, maar heeft wel een speltip Joost Smedema redacteur Formule 1 in Las Vegas

"De Formule 1? Je bent de eerste die ernaar vraagt."

In het MGM Grand, met een kleine zevenduizend kamers het op twee na grootste hotel ter wereld aan de wereldberoemde Strip in Las Vegas, hangen op de begane grond bijna vijftig televisieschermen bij elkaar.

Overal is sport te zien. Basketbal, ijshockey, paardenraces, American Football. De gokker hoeft niks te missen.

NOS/Joost Smedema

Tussen de tv-schermen staan de quoteringen van de belangrijkste sportwedstrijden. Voor de komst van de Formule 1 naar Las Vegas komen ook de twintig coureurs voorbij.

Drie dagen voor de race krijg je voor een dollar op de racewinst van Max Verstappen tweeënhalf keer je inzet terug, net als voor een gokje op Lando Norris of Charles Leclerc. De echte waaghals zet een tientje op Zhou Guanyu. Als de Sauber-coureur wint, levert elke dollar er drieduizend op.

De Formule 1 krijgt aan het begin van de week nog maar weinig aandacht van de gokkers. "Er is vandaag nog niemand aan mijn balie geweest die op een coureur wilde inzetten", zegt medewerker Delwin. "Er wordt vooral ingezet op collegebasketball en American Football."

Ik zou het liever van het balkon afgooien, dat komt op hetzelfde neer. Max Verstappen houdt niet van gokken

Toch is de Formule 1 niet helemaal onbekend terrein voor hem. "Max Verstappen wint vaak een race toch? Hem zou ik zeker herkennen. Maar of dat ook geldt voor de gasten die hier komen, vraag ik me af."

"Wayne Gretzky (een van de beste ijshockeyers aller tijden, red.) heeft hier weleens een uur gezeten zonder dat mensen wisten wie hij was. Ik moest ze erop wijzen, toen wilden ze allemaal een foto."

Verstappen zal niet snel zoals Gretzky plaatsnemen in het casino. "Ik hou niet van gokken. Ik zou het liever van het balkon afgooien, dat komt op hetzelfde neer." Advies voor mensen die overwegen een dollar in te zetten op zijn wereldtitel heeft hij na de kwalificatie ook niet. "Ik zou gewoon niet gokken, dat is beter."

Red Bull Content Pool Het circuit aan de Strip in Las Vegas

In Las Vegas is hij een roepende in de woestijn. De begane grond van het MGM-hotel is een glinsterend en rinkelend doolhof van gokkasten, blackjackmachines, poker- en roulettetafels.

Sauber-coureurs Zhou en Valtteri Bottas hebben vast een speciale ingang waarmee ze hun kamer sneller weten te vinden dan de gemiddelde gast die in het oneindige casino zoekt naar de gang voor de lift.

24 uur per dag zijn de casino's open en op elk moment van de dag worden kaarten gespeeld en gaan balletjes rond. Het besef van dag en nacht is ver weg.

NOS/Joost Smedema Het casino in het MGM Grand in Las Vegas

De coureurs hebben er ook last van. Geen grand prix op de kalender begint zo laat als de race in Las Vegas: 22.00 uur. Een dag voor de eerste vrije trainingen verschijnt Franco Colapinto direct na zijn ontbijt bij een interviewsessie. Het is dan kwart over zes in de avond.

George Russell deelt zijn schema ook: hij ontbijt rond 14.00u, luncht om 17.00u en schuift om twee uur in de nacht aan voor het diner. "Het is een uitdaging, het tijdsverschil met Europa is groot en dan gaan we volgende week ook nog naar Qatar." Daar is het elf uur later dan in Las Vegas.

Verstappen zal er even geen last van hebben. Na zijn wereldtitel, behaald om vijf voor half 's twaalf avonds, is het tijd voor feest. Hij sproeit met champagne, staat televisieploegen van over de hele wereld te woord en gaat uitgelaten met het team op de foto.

Red Bull Content Pool Verstappen viert zijn titel met het team

Om 3.05 uur schuift hij ook nog even aan bij de Nederlandse media. Op de titel is dan al geproost, Verstappen heeft "vier biertjes en twee gin tonics" gedronken. "Het wordt dadelijk weer licht, maar we gaan nog wel wat vieren, ja."

Hij blijft zelf uit de buurt van de gokautomaten en wedkantoren, maar geeft nog wel een speltip mee. Wie wil inzetten op zijn winst in Qatar en Abu Dhabi, bij de laatste twee GP's van het jaar, hoeft niet bang te zijn dat de wereldkampioen verzadigd is.

"Ik wil nog wel een paar leuke resultaten halen."