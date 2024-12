Getty Max Verstappen op het circuit in Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 06:45 De Dutch Grand Prix stopt: Formule 1 verdwijnt na 2026 uit Zandvoort Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



De Formule 1 komt in 2026 voor het laatst naar Zandvoort. Het contract tussen het management van de F1 (FOM) en het circuit wordt daarna niet verlengd. De organisatie van de Grand Prix van Nederland zegt op het hoogtepunt te willen stoppen.

Het besluit is genomen na langdurige onderhandelingen met de FOM. "Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan", benadrukt Dutch GP-directeur Robert van Overdijk. "We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan."

"We hebben heel veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker. Ze weten hoe wij moeten werken."

2:06 Directeur Grand Prix van Nederland: 'We willen stoppen op ons hoogtepunt'

Daarmee doelt de circuitdirecteur op de kurk waar de Nederlandse grand prix op drijft. Het evenement wordt privaat gefinancierd. "Wij zijn met het Britse Silverstone de enige grand prix die het zonder overheidssteun moet bolwerken."

"Met drie relatief kleine partijen zijn we aan dit avontuur begonnen. Niemand dacht dat we dit voor elkaar zouden krijgen. Inmiddels hebben we vier prachtige edities achter de rug."

Je kunt wachten op een moment waarop het enthousiasme afneemt, maar dat past niet bij ons. Robert van Overdijk

Van Overdijk ontkent dat Zandvoort tussen wal en schip dreigde te vallen door felle concurrentie uit andere continenten. De Formule 1 lonkt naar werelddelen waar de sport nog amper voet aan de grond heeft, zoals Afrika en Azië.

Bovendien strooien steenrijke naties als Saudi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar jaarlijks met tientallen miljoenen uit hun staatskas. In Europa zullen de komende jaren meer races sneuvelen.

TT-circuit Assen niet bezig met overnemen Grote Prijs van Nederland Het TT-circuit in Assen is vooralsnog niet van plan de Formule 1 naar Nederland te halen, nu Zandvoort in 2026 de Grote Prijs van Nederland voor de laatste keer organiseert. "We zijn er helemaal niet mee bezig", laat een woordvoerder van het circuit weten. "Dit is ook vers voor ons, maar op dit moment speelt dit geen enkele rol in onze strategische overweging."

"Natuurlijk zien we dat gebeuren", zegt Van Overdijk. "De wereld van de Formule 1 is veranderd. We kennen de factoren, maar ze zijn niet van invloed geweest op ons besluit. Er lagen allerlei varianten op tafel. Daar zouden we zeker met elkaar uit zijn gekomen."

'Weemoedig, maar vooral trots'

Van Overdijk noemt het besluit om te stoppen stoer. "Je zou misschien zeggen: als het succesvol is, ga je toch gewoon door? Maar het is een boodschap vanuit kracht. We gaan eruit met een knal. Natuurlijk geeft het ook een weemoedig gevoel, maar we zijn vooral trots."

ANP Verstappen in Zandvoort

"In 2026 sluiten we een iconisch tijdperk in de Nederlandse sportgeschiedenis af. Max Verstappen is daarin natuurlijk de grote trekker geweest. Wat mij betreft de grootste Nederlandse sportheld ooit. Laten we vooral genieten dat er nog twee raceweekends op komst zijn."

Van Overdijk benadrukt dat de verrassende exit geen verkapte poging is om overheidssteun te krijgen of nieuwe geldschieters te verleiden. "Nee, we azen niet op crowdfunding of andere suggesties die nu misschien voorbij gaan komen. We stoppen definitief."

'Uitverkocht huis is noodzakelijk'

Het einde van de Dutch Grand Prix heeft wel te maken met grote financiële risico's, erkent hij. "Drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien. Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken."

"Max heeft inmiddels vier wereldtitels. Hij heeft drie keer Zandvoort gewonnen. Je kunt natuurlijk wachten op een moment dat het enthousiasme afneemt, maar dat past niet bij ons."

Domenicali: 'Zandvoort heeft de lat hoger gelegd' Formule 1-topman Stefano Domenicali is "dankbaar" voor het werk dat de organisatie van de Grand Prix van Nederland de afgelopen jaren heeft verricht. "Ze hebben de lat voor Europese GP's hoger gelegd als het gaat om spektakel en entertainment." "Alle partijen hebben positief samengewerkt om een oplossing te vinden om de race te verlengen. We respecteren de beslissing van de promotor om de race in 2026 te beëindigen. Ik wil het hele team en de gemeente Zandvoort bedanken, die fantastische partners van de Formule 1 zijn geweest."

Van teruglopende publieke belangstelling is nu nog geen sprake, beweert Van Overdijk. "De animo is nog steeds enorm, ook vanuit het bedrijfsleven." Bij de afgelopen editie waren er vooral op vrijdag veel lege plekken op de tribunes zichtbaar, maar dat was in zijn optiek verklaarbaar.

"We hadden een beetje pech met het weer, maar de vraag naar tickets voor 2025 en 2026 is enorm. Het gaat uit zijn voegen barsten."

Desondanks zag de organisatie geen heil in die andere optie: contractverlenging tot 2028. Het jaar waarin Max Verstappens contract met Red Bull Racing afloopt.

"Dan zouden onszelf volledig afhankelijk gaan maken van wat Max gaat doen. Het kan ook anders lopen. Misschien rijdt Verstappen in 2026 wel bij een ander team. Dan wordt het helemaal een bijzondere sloteditie."

ANP 2023: Max Verstappen viert zijn zege op Zandvoort in 2023

De exacte datum voor de laatste Dutch Grand Prix wordt in de loop van volgend jaar bekendgemaakt.

In de laatste editie wordt ook voor het eerst in Zandvoort op zaterdag een sprintrace gehouden, die de winnaar acht WK-punten oplevert.