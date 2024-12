ANP Fans kijken naar de eerste training tijdens de Grand Prix in 2022

Van 'ruk' tot 'goed nieuws': reacties op vertrek Formule 1 uit Zandvoort

Je kan de reacties op het nieuws dat de Formule 1 Zandvoort verlaat eigenlijk wel uittekenen. Toen in 2021 de Grand Prix van Nederland terugkeerde naar de Noord-Hollandse badplaats, gebeurde dat onder luid gejuich van fans, maar milieuorganisaties waren diep teleurgesteld. Die geluiden zijn nu weer te horen, maar dan precies andersom.

"Het is ruk", zegt Svenja Tillemans, beheerder van de Facebookpagina Formule 1 Vrouwen. "Nederland is heel groot in deze sport, maar heeft vervolgens zo meteen geen thuisrace meer. Megajammer, want niet iedereen kan naar het buitenland om Formule 1-wedstrijden te bezoeken. Bovendien is de Grand Prix in Zandvoort echt een evenement dat je nergens anders ter wereld ziet. Wij Hollanders weten wel hoe je een feestje moet bouwen. Die sfeer vind je nergens."

Het evenement trekt ieder jaar zo'n 300.000 bezoekers. Al die mensen moeten ergens eten en drinken. Je zou denken dat de ondernemers in Zandvoort daar dus veel geld aan verdienen.

ANP Zandvoorters versieren een straat in aanloop naar de Formule 1

"Nee, het is voor ons een van de slechtste weekenden in het jaar", zegt Peter Tromp van de Ondernemersvereniging Zandvoort. "Het terrein van de Grand Prix is hermetisch afgesloten en het is op een afstand van het centrum. Dan gaan bezoekers niet even naar de kaas- of visboer. Toch hebben we veel te danken aan de Grand Prix. Zandvoort staat internationaal op de kaart en in de 51 andere weken in het jaar verdienen we juist meer. Toeristen kennen door de Formule 1 onze badplaats opeens en willen die dan ook bezoeken. Als de Grand Prix verdwijnt, zal dat effect ook wegebben."

Dat Zandvoort meer in trek is bij toeristen herkent ook burgemeester David Moolenburgh. "De beelden gaan de hele wereld over. We waren altijd blij met rode vlaggen, want dan ging de helikopter de lucht in om beelden van de kust en onze prachtige badplaats uit te zenden. En dat merken we echt in een toename van mensen uit andere plekken uit de wereld."

Het is wel zo dat de schade aan de natuur al is toegebracht. Dat is niet meer terug te draaien. Sijas Akkerman, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland

Milieuorganisaties kijken anders naar de Grand Prix. Zo waren er, nadat bekend was geworden dat de Formule 1 terugkwam naar Zandvoort, al snel zorgen over de aantasting van het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad. Maar ook over de uitstoot van CO2 en stikstof en de geluidshinder.

Woordvoerder Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland: "We zijn blij met het besluit van vandaag. Formule 1 is een overbodige en vervuilende sport. Het is alleen wel zo dat de schade aan de natuur al is toegebracht. Dat is niet meer terug te draaien."

ANP Max Verstappen in actie tijdens de Grand Prix van 2022

Stichting Rust bij de Kust is in principe ook blij met de aankondiging van het vertrek. In principe, want ze verwachten niet dat het nu stiller gaat worden in Zandvoort. "In de zomermaanden waren er altijd minder races in Zandvoort, omdat het circuit dan moest worden opgebouwd. Nu de Grand Prix vertrekt, kunnen we verwachten dat die stille maanden in de zomer zullen worden opgevuld met andere races. Dat komt ook omdat het circuit veel populairder geworden is door de Grand Prix. We vrezen dat we er per saldo op achteruit gaan, terwijl we nu al 280 dagen per jaar overlast hebben."

ANP 2023: Mensenmassa op station Zandvoort aan Zee

Zandvoort en het Britse Silverstone zijn de enige twee Grand Prix-circuits die het zonder overheidssteun moeten doen, zegt de directeur van de Grand Prix van Nederland. Volgens burgemeester Moolenburgh is steun vanuit de gemeente geen optie.

"We zijn een hele kleine gemeente met 17.000 inwoners. De bedragen die omgaan in deze wereld, zouden voor onze begroting enorm zijn. We hebben de eerste drie jaar wel bijgedragen, 4 miljoen euro in totaal om het allemaal mogelijk te maken. Wij vinden het ook jammer dat er niet vanuit Den Haag niet wordt bijgedragen. Ik ben hartstikke trots dat dit evenement hier heeft plaatsgevonden en ook nog twee jaar plaatsvindt. Maar ik ga het ook vreselijk missen."

