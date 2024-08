Vrouwelijke coureurs willen op circuit van Zandvoort jonge meiden inspireren

Maya Weug Autocoureur Maya Weug

In Zandvoort kunnen de racefans niet alleen Max Verstappen in raceoverall spotten, maar ook de drie Nederlandse coureurs die uitkomen in de F1 Academy. In deze klasse rijden alleen vrouwen mee. Het doel hiervan is dat er ooit weer een vrouw in de Formule 1 uitkomt.

Zestien vrouwelijke racetalenten scheuren dit weekend over het circuit. Bij drie van de auto's zit een Nederlandse achter het stuur. Emely de Heus (21) en Maya Weug (20) racen al het hele seizoen mee met de F1 Academy, Nina Gademan (20) doet dat op Zandvoort voor het eerst.

Door een wildcard maakt ze in eigen land haar debuut in de F1 Academy. Overspoeld door media-aandacht en fans voelt dit weekend als een droom. "Het is natuurlijk extra bijzonder dat ik voor het eerst mee mag doen op Zandvoort. Maar als ik in de auto zit en mijn viziertje gaat dicht, dan maakt het niet uit waar ik ben."

Met open armen ontvangen

En dat bewees Gademan vanochtend. Ze kwalificeerde zich als zesde voor de race om de punten. Weug start vanaf de tweede rij op plek vier. De Heus noteerde de vijftiende tijd.

Normaal rijdt Gademan in de Britse Formule 4. "Daar ben ik een van de weinige meiden en word ik eerder raar aangekeken. Hier word je met open armen ontvangen en is het ook onwijs gezellig met de meiden."

Maya Weug (20) uitkomend in de rode Ferrari auto

Emely de Heus (21) onderdeel van de Red Bull Driver Academy

Wildcard coureur Nina Gademan (20)

De F1 Academy is twee jaar geleden opgericht en komt voort uit de W-series die na drie seizoenen door financiële problemen abrupt werden opgeheven. De eveneens Nederlandse autocoureur Stéphane Kox (30) kwam uit in de W-series. Met die klasse is volgens haar een begin gemaakt om vrouwen in de autosport in de lift te krijgen.

Al ziet zij de F1 Academy als een verbeterde versie van de W-series. "Juist omdat ze nu het platform van de Formule 1 gebruiken. Dat is wel uniek." Anders dan de voorganger is het nieuwe kampioenschap niet voor alle vrouwen, maar vooral voor jong talent.

Drukke paddock

Vorig seizoen werden de races in een ander weekend dan de Formule 1 gereden. Dit jaar zijn er zeven weekenden dat de F1 Academy verreden wordt in het voorprogramma van de Formule 1.

Dat maakt het voor Weug, die voor Ferrari uitkomt, nog specialer. "Nu mag ik in de iconische rode auto Ferrari vertegenwoordigen. In hetzelfde weekend als de Formule 1. Dat is toch wel supercool."

En waar de paddock van de Formule 1-auto's tijdens een raceweekend exclusief terrein is, is dat bij de F1 Academy het tegenovergestelde. Dicht bij de ingang van het circuit kunnen fans de auto's en coureurs met eigen ogen zien.

Vrouwen in de Formule 1

Susie Wolff (41), oud-coureur en echtgenote van Mercedes-teambaas Toto Wolff, staat bij de F1 Academy aan het roer. Ze ziet de opleidingsklasse als een potentiële aanjager voor verandering in de sport. Maar dat kost volgens haar wel tijd.

Oud W-series-coureur Kox hoopt dat er ooit een vrouw op het hoogste niveau kan meerijden. "Dat is natuurlijk waar iedereen van droomt. Maar van alle mannelijke coureurs schoppen maar twintig het tot het hoogste niveau. Dan is dat voor vrouwen, die met veel minder zijn, een nog grotere uitdaging."

Ze vindt het mooi dat vrouwen nu samen in een klasse uitkomen. "Maar het is uiteindelijk de bedoeling dat je ongeacht je geslacht gewoon de snelste bent."

Inspiratie voor de nieuwe generatie

De Nederlandse coureurs die uitkomen in de F1 Academy merken wel dat dit jonge meiden inspireert. "Toen ik als jong meisje begon met karten, racete ik altijd tegen tientallen jongens en heel misschien een meisje", zegt Gademan. "Tegenwoordig zie je veel meer meiden op de kartbaan."

De paddock van de F1 Academy is dit weekend afgeladen met jonge fans. Ze staan in de rij voor een handtekening op hun pet en een foto met hun vrouwelijke rolmodel.

Juist doordat de vrouwen dit seizoen het voorprogramma van de Formule 1 zijn, verwacht Weug dat zij steeds belangrijker zullen worden in de autosport. "Hoe meer mensen ons zien en beseffen dat je als vrouw op dit niveau kan rijden, hoe meer meisjes op jonge leeftijd beginnen met karten. En zo komen er hopelijk meer en meer vrouwen in de autosport."