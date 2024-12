AFP Netumbo Nandi-Ndaitwah bij een stembureau

NOS Nieuws • vandaag, 09:31 Namibië krijgt voor het eerst vrouwelijke president

Netumbo Nandi-Ndaitwah heeft de presidentsverkiezingen in Namibië gewonnen. De 72-jarige politica kreeg 57 procent van de stemmen en wist daarmee een tweede ronde te voorkomen.

De huidige vice-president wordt de eerste vrouwelijke president van het land aan de zuidwestkust van Afrika. "De Namibische bevolking heeft gekozen voor vrede en stabiliteit", zei Nandi-Ndaitwah na de verkiezingswinst. In Afrika heeft verder alleen Tanzania een vrouwelijke president.

Namibië kampt met een hoog werkloosheidscijfer. Ook zijn er zorgen over corruptie en ongelijkheid. Tijdens haar campagne beloofde Nandi-Ndaitwah als president met geld te komen voor kinderen in armoede en werkloze jongeren.

"Niet langer doen we beloftes en geven we mensen valse hoop. We doen wat we zeggen", zei ze toen.

Nipte meerderheid

De partij van de aankomende president, Swapo, is aan de macht sinds Namibië in 1990 onafhankelijk werd. Het land met ruim 2,6 miljoen inwoners was ruim dertig jaar een kolonie van Duitsland en viel daarna onder het apartheidsregime van Zuid-Afrika.

Tijdens deze verkiezingen wist Swapo een nipte meerderheid in het parlement te behouden. Ze hadden hiervoor 49 zetels nodig en wonnen er 51. Het was voor Swapo geen uitgemaakte zaak dat ze aan de macht zouden blijven. In buurlanden kregen partijen die sinds de onafhankelijkheid de dienst uitmaakten, het zwaar te verduren.

In juni verloor het African National Congress (ANC) in Zuid-Afrika na dertig jaar de absolute meerderheid. De partij bestuurt het land sinds Nelson Mandela president werd. En in buurland Botswana kwam onlangs na 58 jaar een nieuwe partij aan de macht.

Technische problemen

De verkiezingen van vorige week werden overschaduwd door technische problemen. Door een tekort aan stembiljetten en andere problemen bleven de stemlokalen dagen langer open.

Oppositiepartijen noemen het verlengen van de stemtermijn ongrondwettelijk en zeggen dat veel Namibiërs vanwege de technische problemen niet konden stemmen. Sommige partijen hebben aangegeven in beroep te gaan om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren.