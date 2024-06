Hooggerechtshof Namibië schaft koloniale antihomowetten af

Correspondent Saskia Houttuin:

"De lhbtiq-gemeenschap in Namibië ontvangt felicitaties van advocaten en activisten uit de rest van het continent. Het besluit van het Hooggerechtshof wordt gezien als een lichtpuntje, waarvan er meerdere zijn geweest in de afgelopen jaren. In Mozambique bijvoorbeeld is homoseksualiteit sinds 2015 ook niet meer strafbaar. Hetzelfde gebeurde in Botswana, Angola en Gabon.

Maar in een aantal andere Afrikaanse landen is juist sprake van een tegengestelde beweging. In Uganda, Nigeria en Ghana zijn recent strengere anti-lhbtiq-wetten aangenomen, of wordt er nog aan gewerkt. In Kenia lukte het in 2019 niet om een wet die homoseksualiteit verbiedt terug te draaien.

In veel gevallen gaat het om wetsartikelen die dateren uit de koloniale tijd. Conservatieve bewegingen, bijvoorbeeld gesteund door Amerikaanse 'evangelicals', hebben veel invloed in de politiek. In meer dan de helft van de 54 landen in Afrika is homoseksualiteit verboden; met het besluit van het Namibische Hooggerechtshof is dat er één minder."