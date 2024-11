Voor het eerst in 58 jaar nieuwe partij aan de macht in Botswana

Afrikacorrespondent Saskia Houttuin

"Een politieke aardverschuiving. Met dat soort woorden wordt de machtswisseling in Botswana aangeduid. Voor velen komt deze uitslag als een totale verrassing: de verwachting was namelijk dat president Masisi en zijn Botswana Democratic Party hun Kamermeerderheid zouden behouden.

De nederlaag laat twee belangrijke dingen zien. Allereerst houdt Botswana zijn reputatie als land met een sterke democratie in stand. Vanuit omringende landen krijgt Masisi veel lof dat hij zijn onverwachte verlies zo snel heeft erkend.

Daarnaast hebben kiezers duidelijk afgerekend met de huidige politiek. Botswana is de op een na grootste exporteur van diamanten, de nationale economie is er grotendeels van afhankelijk. Maar nu de wereldwijde diamanthandel in het slop is geraakt, is de werkloosheid in het land omhoog geschoten. En dat terwijl er al veel ongelijkheid is.

Al langer wordt er geroepen om de economie te diversifiëren, door meer in te zetten op landbouw en toerisme. Het is nu aan de Umbrella for Democratic Change, die vrijwel zeker de 54-jarige mensenrechtenadvocaat Duma Boko naar voren zullen schuiven als presidentskandidaat, om daar wat aan te doen."