Op een na grootste diamant ooit gevonden in Botswana

In Botswana is een van de grootste ruwe diamanten ooit opgegraven. Het gaat om een diamant van 2492 karaat, die gevonden is in een mijn in het noordoosten van het Afrikaanse land. Dat gebeurde met behulp van röntgentechnologie om de edelstenen te identificeren.

Het Canadese mijnbouwbedrijf Lucara Diamond Corp deed de vondst, maar deelde geen informatie over de waarde of de kwaliteit van de edelsteen. Wel gaat het volgens het bedrijf om de op een na grootste ruwe diamant ooit. De grootste werd in 1905 gevonden in buurland Zuid-Afrika en is de Cullinan van 3106 karaat. Deze is verwerkt in Britse kroonjuwelen.