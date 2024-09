Westend61 Olifanten, zebra's en antilopen in Namibië

Olifanten afschieten om honger, 'maar Namibië beschermt dieren juist goed'

Het was een opmerkelijk bericht vorige week: Namibië wil 723 wilde dieren doden en het vlees uitdelen onder de bevolking. Het land kampt met extreme droogte waardoor voor veel mensen honger dreigt.

Het afschieten van wilde dieren, waaronder 83 olifanten en 30 nijlpaarden, lijkt misschien een wrede actie. Maar dat de overheid het nodig vindt om dit te doen, is volgens experts mede een gevolg van succesvol dierenbeleid. Misschien wel té succesvol.

225.000 olifanten

"Het gaat goed met de olifantenpopulatie in zuidelijk Afrika", zegt Christiaan van der Hoeven, wildedierenexpert bij het Wereld Natuur Fonds (WNF). Een recente telling van het WNF in het Kavango-Zambezi-natuurgebied, dat zich uitstrekt over Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe, wees uit dat er ruim 225.000 olifanten leven. "De aantallen zijn de afgelopen 10 à 15 jaar stabiel gebleven of zelfs licht gestegen."

Natuurbescherming en anti-stroperijmaatregelen lijken hun vruchten af te werpen, zegt Van der Hoeven, die regelmatig in deze regio komt. "Als het leefgebied van een olifant goed beschermd is, zijn de andere dieren in die gebieden meestal ook goed beschermd."

Dat geldt ook voor Namibië specifiek, zegt July Junafuka, journalist bij de publieke omroep van dat land. "Het land gaat heel goed om met zijn wilde dieren. We hebben zelfs een rechtbank voor natuurmisdaden geopend."

Olifantenroutes geblokkeerd

Nadeel is wel: al die olifanten beginnen de bevolking steeds meer in de weg te lopen. Want ook de mensen in Namibië eten vooral wat het land ze te bieden heeft. Junafuka: "De meeste gezinnen voorzien in hun voedselbehoefte met wat ze zelf verbouwen."

Van der Hoeven: "Een olifant vindt die tomatenplantages heerlijk. De groentes die mensen verbouwen zijn veel sappiger, voedzamer en makkelijker te krijgen dan die dorre bomen. Eerder was er altijd wel een plek waar olifanten heen konden gaan voor rust, water en voedsel. Maar door het bouwen van wegen, huizen en hekwerken zijn heel veel migratieroutes die olifanten gebruikten om daar te komen, geblokkeerd."

Wat stellen 83 olifanten voor? Hebben we liever dat mensen sterven van de honger? July Junafuka, journalist

De extreme droogte komt daar nu bovenop. "Er is totaal geen regen geweest in de afgelopen maanden", zegt Van der Hoeven. "Plantjes worden verschroeid door de zon, oogsten zijn mislukt."

Ook voor dieren is de nood hoog. "Die zoeken panisch: 'Waar kan ik mijn eten en drinken vinden?' Ze verspreiden zich, komen die akkertjes tegen en dan gaan ze die tomaten, maïs en kolen opeten."

Boeren kritisch op overheid

Op sommige plekken is het afschieten van wilde dieren daarom noodzakelijk, aldus de overheid. "In sommige gebieden is er te weinig grasland en water voor alle dieren", beaamt Junafuka. "Door het aantal wilde dieren te verminderen, verminderen we de kans op conflict tussen mens en dier."

Het vlees van de dieren kan bovendien helpen de honger te bestrijden, zegt Junafuka. Van de kritiek op die actie begrijpt ze weinig. "Wat stellen 83 olifanten voor op een populatie van tienduizenden? Hebben we liever dat mensen sterven van de honger?"

Maar op een bevolking van 2,5 miljoen Namibiërs biedt het vlees van enkele honderden dieren weinig soelaas, zegt Van der Hoeven. Hij vermoedt daarom dat het afschieten ook een politieke reden heeft. "Sommige boeren zeggen: de overheid beschermt dieren die mijn leven moeilijk maken, terwijl mijn economische situatie niet gestimuleerd wordt. Dieren afschieten en het vlees cadeau geven, kan daar een antwoord op zijn."

Afrika-correspondent Elles van Gelder: 'Verkiezingen spelen mee' "Namibië gaat in november naar de stembus. Het afschieten van wilde dieren is ook een manier van de regering om kiezers te laten zien dat ze snappen hoe de bevolking lijdt onder de droogte. Dieren en mensen concurreren om water en voedsel, dus is het volgens de overheid op sommige plekken nodig om dieren te doden. We zien ook dat veel Afrikaanse landen de laatste jaren feller reageren op de westerse kritiek op hun natuurbeheer. Zo dreigde de president van Botswana, Mokgweetsi Masisi, onlangs om 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen omdat Duitsland een verbod wil op jachttrofeeën. 'De Duitsers zouden zelf eens moeten proberen met olifanten te leven zoals ze willen dat wij dat doen', zei Masisi. Botswana ziet het jagen juist als onderdeel van natuurbeheer: er zijn te veel olifanten en het geld dat ze met de jacht verdienen wordt geïnvesteerd in natuurbescherming. De discussie over het al dan niet afschieten van dieren om populaties te beheersen is niet nieuw, maar landen laten zich recent wel steeds minder de les lezen door het Westen."

Ook Van der Hoeven ziet het groeiende probleem van mens-dier-conflicten, maar pleit voor andere oplossingen. "Wij proberen de verbindingen tussen natuurgebieden open te houden en te herstellen. En dan het liefst op zo'n manier dat dieren in vrede langs of door menselijke gebieden kunnen lopen."

Maar op dit moment is de nood te hoog, zegt Junafuka. "We houden allemaal van dieren. Hadden we de middelen gehad en zou er voldoende regen vallen, dan hadden we dit niet besloten."