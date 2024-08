Droog Namibië wil 83 olifanten afmaken en vlees verdelen onder inwoners

De dieren leven volgens de lokale autoriteiten op plekken waar voor het wild te weinig water en grasland beschikbaar is. Door de extreme droogte zullen de conflicten tussen mens en dier toenemen als er niet wordt ingegrepen, stelt het ministerie.

Het zuiden van Afrika kampt met de ergste droogte in decennia. De Verenigde Naties stelt dat het daardoor voor bijna de helft van de Namibische bevolking onzeker is of zij de komende maanden genoeg te eten zullen hebben.