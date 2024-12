ANP Stefan Boermans (rechts) en Yorick de Groot

NOS Sport • vandaag, 06:35 Introvert en extravert vormen beachduo's: 'Door verschillen versterken we elkaar'

Maar liefst drie Nederlandse koppels doen komend weekend mee aan het finaletoernooi van het beachvolleybalseizoen in Doha, waar de top tien van de wereldranglijst welkom is. Bij de mannen komen de duo's Stefan Boermans/Yorick de Groot en Steven van de Velde/Matthew Immers in actie, bij de vrouwen Katja Stam/Raïsa Schoon.

Opvallend detail bij alle drie de koppels, die Nederland ook vertegenwoordigden op de Olympische Spelen afgelopen zomer, zijn de tegengestelde karakters. Stam en Schoon spraken we daar vorig jaar al eens over. "Van nature is Raïsa de wat rustigere, kalmere en tactische persoon in het veld. Ik ben juist wat energieker en misschien ook iets emotioneler", vertelde Stam destijds.

En ook bij de mannenduo's is er sprake van grote onderlinge verschillen. Juist mede door die verschillende karakters vormen ze op het zand sterke teams.

'Geen garantie tot succes' Bondscoach Michiel van der Kuip laat weten dat er niet bewust wordt gekeken naar de karakters van de beachvolleyballers bij teamsamenstellingen. "De spelers zelf hebben de grootste stem in met wie ze samen gaan spelen, wij zijn er om het proces te begeleiden." Dat het nu bij de drie beste Nederlandse teams zo verdeeld is en het bij hen goed werkt, wil niet zeggen dat het altijd werkt. "Het is geen garantie tot succes. Of je een succesvol duo bent, hangt van heel veel factoren af."

"Volleyballend hadden we direct een klik, maar qua karakters zijn we heel verschillend", aldus Boermans, die samen met De Groot vierde staat op de wereldranglijst. "Dat was heel erg zoeken en is het soms nog steeds een beetje. We zijn echt heel anders, maar dat respecteren we van elkaar."

"Yorick (de Groot, red.) is heel erg analytisch, rustig, introvert en heel terughoudend in veel dingen. Hij denkt echt goed na over wat hij wil doen. Bijvoorbeeld over de tactiek in de wedstrijd. Ik ben juist heel erg extravert. Ik moet het echt van mijn gevoel hebben, van hoe ik erin zit, het publiek meenemen. Yorick levert de informatie, ik lever de energie."

Bij het duo Van de Velde/Immers, de mondiale nummer vijf, is er een vergelijkbaar verschil. Immers: "Ik ben het wat stillere type, iets meer een denker. Steven is wat uitbundiger, zit minder in zijn hoofd. Ik denk dat we elkaar juist door die verschillen versterken. De één bewaart de rust, de ander brengt juist energie erin."

ANP Steven van de Velde (links) en Matthew Immers

Tijdens de wedstrijden is dat verschil vooral bij Boermans/De Groot duidelijk te zien. Zoals bij de Olympische Spelen in Parijs, waar het duo tot de kwartfinales komt. Boermans geniet volop van de ambiance in het Eiffeltorenstadion en zoekt waar mogelijk interactie met de toeschouwers, De Groot blijft ogenschijnlijk rustig in het uitverkochte stadion met massaal juichend publiek. En dat verschil is buiten het veld niet anders, vertelt Boermans.

"Ik ben meer het sociale type, zoek de contacten met andere mensen graag op. Yorick is meer op zichzelf, vindt het prima om alleen te zijn. Hij studeert meer, leest meer boeken, waar ik juist graag spelletjes speel met anderen en drukker ben. In bijna alles verschillen we, maar qua liefde en passie voor de sport zijn we goed op elkaar ingespeeld."

Aan elkaar wennen

De verschillen hebben wel voor wat frictie gezorgd in de beginfase van de samenwerking. "We hebben momenten gehad dat we niet heel blij waren met hoe het eraan toe ging", vertelt Boermans. "Omdat Yorick best wel direct kan zijn in wat hij denkt en vindt en dat ik heel erg gevoelig ben en dat soms persoonlijk opnam."

ANP Katja Stam (links) en Raïsa Schoon

Dat heeft weleens voor misverstanden gezorgd, maar inmiddels snappen de twee elkaar beter. "Ik moest leren hoe hij het bedoelde. Hij bedoelde het namelijk niet gemeen, maar opbouwend. Voor hem was het meer leren hoe hij mij het beste kon benaderen, omdat ik soms emotioneel reageer op bepaalde dingen."

Ook Van de Velde en Immers hadden wat tijd nodig om elkaar te leren kennen. "We moesten vooral elkaars emoties leren begrijpen. Hoe reageert en handelt iemand in stressvolle situaties", legt Van de Velde uit. "Je leert hoe iemand reageert als hij boos is."

Immers: "Ik wil mezelf dan bijvoorbeeld wegtrekken uit de situatie. In eerste instantie deed ik dat paar keer, dan praatten we even niet met elkaar. Maar dat heeft helemaal geen zin. Nu doen we dat niet meer, maar komen we juist naar elkaar toe."

De twee hebben inmiddels zelfs zo'n goede band, dat ze ook buiten het veld elkaar zo veel mogelijk zien. "We komen zelfs op elkaars familie-etentjes."