Beachvolleyballers Van de Velde en Immers pakken EK-brons in Scheveningen

Matthew Immers en Steven van de Velde hebben brons veroverd op de EK beachvolleybal in Nederland.

Immers en Van de Velde hadden tot vandaag pas één set verloren, van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, maar maakten in de halve finale te veel fouten. In beide sets gaven de Nederlanders een vroege voorsprong weg tegen de secuur spelende Letten, die in de kwartfinales te sterk waren voor Christiaan Varenhorst en Leon Luini.