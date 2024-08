Van de Velde en Immers naar halve finales EK beachvolleybal, Luini en Varenhorst stranden

Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers hebben zich als enige Nederlandse duo geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap in eigen land.

In het Beach Stadium in Scheveningen wonnen de Nederlanders afgetekend van de Tsjechen Jakub Sepka en Jiri Sedlak: 15-21, 12-21.

De 23-jarige Immers en de zeven jaar oudere Van de Velde, die eerder deze maand bij de Olympische Spelen in de achtste finales strandden, maakten vooral het verschil met hun service. Ze sloegen in de openingsset snel een gat van enkele punten en hun voorsprong kwam niet meer in gevaar.