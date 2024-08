NOS Sport • vandaag, 12:19 Veelbesproken Van de Velde dacht aan stoppen op Spelen: 'Nog niet helemaal verwerkt'

4:14 Van de Velde: 'Ophef was zwaar en jammer, maar begrip voor mening van anderen'

"Ik heb zeker wel een kap-moment gehad, zowel voor het toernooi als tijdens. Maar ik dacht: ik ga anderen niet de macht geven hoe ze mij weg kunnen pesten of weg kunnen krijgen", zegt Steven van de Velde.

De veelbesproken beachvolleyballer staat voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Parijs de pers te woord. Zijn verleden - hij werd acht jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van twaalf - werd tijdens het toernooi uitgebreid opgerakeld.

Hij verwachtte wel dat er controverse zou zijn, maar de omvang ervan verraste hem. "Het is zeker niet niks wat er op je wordt afgevuurd."

"Ik vind het jammer", zegt hij over de ophef. "Het is tien jaar geleden, ik heb meer dan honderd toernooien gespeeld." Maar hij heeft ook begrip. "Ik snap dat het een vraagstuk is: mag iemand met zo'n verleden op zo'n podium staan. Dat is een legitieme vraag."

Hoe ziet hij dat zelf? "Iemand kan me voor altijd verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd. Dat is oké, daar heeft iemand recht op, maar ik probeer me te focussen op dat waar ik wel invloed op heb." Later voegt hij toe: "Ik weet dat dit de rest van mijn leven een rol zal spelen. Dat moet ik accepteren, want ik heb een fout gemaakt."

Buiten dorp

Om die reden stelde hij voor dat hij buiten het olympisch dorp zou slapen. Niet dat er een dreiging was dat hem iets zou worden aangedaan, zegt hij. Maar: "Ik wilde voor mezelf en andere sporters rust creëren."

Weloverwogen en met kalme stem spreekt hij over zijn ervaringen in Parijs - wat niet wil zeggen dat het hem niets doet. De 30-jarige sporter moet het allemaal nog verwerken. Een week rust thuis was daarvoor te kort en morgen begint voor hem alweer het EK beachvolleybal in Scheveningen, Arnhem en Apeldoorn. Dat hij een stabiele omgeving heeft, helpt hem.

"Ik ben die tiener niet meer. Ik ben inmiddels dertig, ben getrouwd, heb een kind, ik heb een heel fijn leven. Indrukken van anderen, van sociale media doen er niet meer toe. Maar stel ik was twintig geweest, dan was het een hele andere situatie geweest."

Impact

Toch had het impact op zijn spel, geeft hij toe. Van de Velde en Matthew Immers verloren in de achtste finales. "Als ik bedenk hoeveel ik bezig was met randzaken... Het heeft invloed gehad."

Hij probeerde het wel, zich ervoor af te sluiten. "Ik heb het ook met mijn vrouw besproken en heb aan mensen gevraagd geen dingen naar me door te sturen. Maar ik kreeg toch steunbetuigingen 'klote voor je, sterkte'. Dat is heel lief, maar zo was ik er toch even mee bezig."

Chef de mission Pieter van den Hoogenband sprak zich voor de Spelen uit over de ophef rond de olympische deelname van Van de Velde:

2:08 Van den Hoogenband over Van de Velde: 'Rond Spelen worden zaken uitvergroot'

Hij praatte erover met zijn sportpsycholoog, zeker toen bij de tweede wedstrijd het boegeroep toenam.

"Ik ben me ervan bewust dat mensen ermee bezig zijn. Tegelijkertijd krijg ik ook steeds meer gejuich te horen. Het heeft voor mij niet zo'n zin om er een waardeoordeel op te hangen. Het is zeker vervelend, ik heb er emotie bij. Maar ik denk ook: dat heeft voor nu geen zin."

Hij probeerde mentaal een knop om te zetten. Vroeg zich af: waarom doe ik dit wél? "Het maakt je uiteindelijk alleen maar sterker als mens, daar probeer ik me maar op te focussen."

Hoewel Immers en hij er in samenspraak voor hadden gekozen dat zijn beachvolleybalpartner het woord zou doen, was dat voor Van de Velde niet makkelijk.

"Het was moeilijk en zwaar, zeker ook voor Matthew, voor familie, vrienden, de bond. Ik word afgeschermd, zij zijn de dupe, dat is allesbehalve leuk."

Na de verloren achtste finale stond Mathhew Immers de media te woord:

2:05 Trotse en emotionele Immers: 'Was zó zwaar voor ons, dat boegeroep'

Van de Velde voelt zich "supergoed ondersteund" door het NOC*NSF en door volleybalbond Nevobo. Toch bleef het NOC*NSF tijdens de Spelen muisstil. Een groot contract met boksster Imane Khelif die door de Algerijnse bond publiekelijk verdedigd werd. Vond hij die bondsstilte niet lastig?

"Ik heb dat niet zo ervaren met het NOC*NSF. Ik vond in het statement dat ze hun nek uitstaken. Ze hebben me uit de media gehouden, mij me gesteund laten voelen, dat hebben ze goed gedaan."

'Heftige ervaring'

Overweegt hij nog een keer mee te doen aan de Olympische Spelen? "Het was een heftige ervaring, eentje die ik nog niet volledig heb verwerkt. De conclusie kan zeker zijn: dit is het niet waard. Zeker ook voor mijn familie, dus ik neem ook zeker hun oordeel mee."

Als de ophef niet zakt, zou het dan ook een voortijdig einde kunnen betekenen voor hem? Met andere woorden: is de impact op zijn gezin - zijn vrouw en zoontje - belangrijker dan in het zand spelen? "Ja, zeker."