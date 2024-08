Van de Velde en Immers in tranen na 'heel zware' Spelen: 'Supertrots op Steven'

Getty Steven van de Velde (links) en Matthew Immers

Steven van de Velde legt zijn hoofd op de rechterschouder van beachvolleybalpartner Matthew Immers. Beiden zijn in tranen. Het zit erop, hun olympisch avontuur is voorbij. "Het was een heel zwaar toernooi", vertelt een geëmotioneerde Immers na de verloren achtste finale.

Die emoties bij zowel Immers als Van de Velde zijn er niet voor niks. "Alle media-aandacht, het boegeroep van het publiek..." Het is het duo niet in de koude kleren gaan zitten.

Bomvolle mixed zone

Na de eerste olympische wedstrijd van de twee stond de mixed zone bomvol met voornamelijk buitenlandse media die het hadden gemunt op Van de Velde. Zijn verleden - hij werd acht jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van twaalf - werd uitgebreid opgerakeld.

Van de Velde werd deze Spelen weggehouden bij de media, maar Immers moest de uitgerukte journalisten wel te woord staan. En de vragen die hij op zich afgevuurd kreeg, waren niet mals - net als de krantenkoppen die volgden. Het woord rapist stond boven vrijwel elk stuk dat over Van de Velde verscheen.

Ook het publiek in het prachtige Eiffeltoren-stadion kreeg daardoor lucht van het verhaal en het boegeroep werd steeds harder. Waar Immers het in de eerste wedstrijd nog nauwelijks meekreeg, was het in de groepswedstrijden en de achtste finale die volgden met geen mogelijkheid meer te negeren.

Bij elke service werd de 29-jarige Van de Velde keihard uitgejouwd door het publiek, afgezien van plukjes Oranjefans die tevergeefs probeerden het boegeroep te overstemmen met gejuich. En als hij in het net serveerde, klonk er zelfs gejuich.

Het moet een zware strijd zijn geweest voor Van de Velde, die in samenspraak met sportkoepel NOC*NSF de media tijdens deze Spelen niet te woord stond en zelfs buiten het olympisch dorp verbleef. Maar Immers steunde hem en stond achter hem en dat zal hij ook blijven doen. "We gaan samen door, dit is niet het einde van ons."

ANP Matthew Immers (links) en Steven van de Velde

"We hebben gestreden dit toernooi, gevochten samen, keihard." Als in de tweede set, waarin Van de Velde en Immers al snel tegen een grote achterstand aankijken, duidelijk wordt dat de Brazilianen Evandro en Arthur een flink maatje te groot zijn, besluit het Nederlandse duo elkaar nog één keer toe te spreken.

Maar dat is dan al niet meer met de hoop dat ze alsnog de winst eruit gaan slepen. "We zeiden tegen elkaar dat we nog even moesten genieten van die laatste paar punten. Ik ben zo trots op hoe we hebben gevochten."

Van het publiek genieten, dat is uiteraard niet gelukt. "Dat was niet leuk", zegt Immers resoluut. "Maar alle andere dingen eromheen wel. In dit stadion spelen, onder de Eiffeltoren. We hebben elke wedstrijd alles gegeven en toch wel elk moment genoten daarvan."

Na de wedstrijd heeft Immers ook nog wat lieve, bemoedigende woorden over voor zijn beachvolleybalpartner. "Ik wil zeggen dat ik supertrots op hem ben, hoe hij zich staande heeft gehouden. Keep it on mate, we gaan ertegenaan."