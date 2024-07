AFP Steven van de Velde haalt uit

NOS Sport • vandaag, 12:58 Journalisten duiken massaal op verhaal Van de Velde: 'Jullie komen allemaal voor hetzelfde' Anne van Eijk volgt in Parijs de Olympische Spelen

"Hoe is het om tegen een kinderverkrachter te spelen?" Die vraag krijgen de tegenstanders van beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers vanochtend op zich afgevuurd na de eerste groepswedstrijd. En daar zijn ze niet van gediend.

De Italiaan Adrian Carambula Raurich draait zich om en roept woedend naar de journalist van de BBC, die de bewuste vraag stelde: "Ik weet dat je gewoon je werk doet, maar we willen gewoon beachvolleyballen. Hij is gewoon een persoon aan de andere kant van het net."

Carambula Raurich is furieus, wil nog meer roepen, maar zijn teamgenoot Alex Ranghieri grijpt in. Ranghieri doet zijn hand voor de mond van Carambula Raurich, bij wie de stoom inmiddels uit zijn oren komt.

Ranghieri boos

Even later bij de schrijvende pers wordt ook Ranghieri boos. "Jullie zijn hier allemaal voor hetzelfde", roept hij. "Maar ik praat alleen over de bal", waarna hij met zijn handen een bal uitbeeldt.

Het toont het verschil aan tussen hoe de media tegen Van de Velde aankijken en hoe de beachvolleybalwereld dat doet. De 29-jarige Van de Velde is een van de meest besproken atleten van deze Spelen, omdat hij acht jaar geleden veroordeeld werd voor seks met een meisje van 12.

3:04 Van de Velde en Immers komen nét tekort in eerste groepswedstrijd

Even terug naar vlak voor de wedstrijd van Van de Velde en Immers. De perstribune stroomt vol. Uit alle hoeken van de wereld, van Engeland tot de Verenigde Staten, zijn journalisten naar het stadion onder de Eiffeltoren afgereisd.

En die zijn zeker niet geïnteresseerd in de wedstrijd. Eén blik op de laptop van een Engelse journalist en het woord 'rapist' is duidelijk te lezen.

Buitenlandse media

Het is al wekenlang groot nieuws in buitenlandse media. Ook de toeschouwers in het stadion onder de Eiffeltoren zijn zich daarvan bewust. Als de naam Van de Velde wordt omgeroepen en de Nederlander het stadion betreedt, is het boegeroep duidelijk hoorbaar. Slechts een enkeling applaudisseert voor het Nederlandse duo.

Ook als Van de Velde klaarstaat om te serveren, klinkt er boegeroep door het stadion. Maar Immers zegt dat dat helemaal langs hem heen is gegaan. "Het publiek zit best wel ver weg en de meeste mensen klappen gewoon voor je. Ik heb niks gehoord in elk geval."

Van de Velde staat deze Spelen de media niet te woord.

2:29 Immers over Van de Velde: 'Niet anders dan normaal tussen ons'

En als de wedstrijd vordert en Van de Velde met Immers goed beachvolleybal laat zien, verstomt het gejoel en pakken de groepjes supporters die in het oranje gehuld zijn hun kans het Nederlandse koppel aan te moedigen.

Na enkele punten heerst er weer een normale sfeer en wordt er door het publiek gewoon genoten van een spannende wedstrijd. Ook als Van de Velde een fraai punt scoort, wordt daar keihard voor gejuicht.

Wegen scheiden weer na de wedstrijd

Als de wedstrijd, die ze met 2-1 verliezen, klaar is, wordt toch weer zichtbaar dat Van de Velde in een gekke positie zit deze Spelen. Omdat hij niet met de pers praat, pakt hij zijn rugzak, slippers en accreditatie, geeft hij Immers een high five en loopt hij in zijn eentje het stadion uit.

Immers blijft nog even zitten. Hij moet wel door de mixed zone om vragen van journalisten te beantwoorden. En die mixed zone staat bomvol, en niet met journalisten die iets willen weten over de wedstrijd.

"Het is niet leuk natuurlijk, dat dit gebeurt", vertelt Immers. "We hadden het kunnen verwachten, maar ik had het eigenlijk niet zien aankomen."

En, zo zegt Immers met een lach, het heeft ook voordelen dat Van de Velde niet bij hem in het olympisch dorp slaapt. "Ik heb een eigen kamer nu, dus dat is best wel chill eigenlijk."

In 2018 sprak Steven van de Velde vlak voor het EK over "de grootste fout" van zijn leven.

5:42 2018: beachvolleyballer na celstraf weer terug op hoogste niveau