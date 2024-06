NOS Sport • vandaag, 17:36 • Aangepast vandaag, 18:14 Geen derde Spelen voor Brouwer/Meeuwsen: 'De jonge gasten nemen het nu van ons over'

1:27 Geen Spelen beachvolleyballers Brouwer/Meeuwsen: 'Einde van een tijdperk'

Natuurlijk, het missen van een olympische ticket was een hard gelag, maar wie zou denken dat de beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen stilletjes in een hoekje zitten te treuren en hun tranen moeten wegvegen, komt bedrogen uit. Het schaakspel staat op tafel bij het gelouterde tweetal als ze de NOS te woord staan.

"Ik denk dat er weinig teams zijn die na uitschakeling voor de Olympische Spelen samen een biertje drinken onder het genot van een potje schaken", zegt de 34-jarige Brouwer. "Weet je, we hebben ervoor geknokt, we hebben ons best gedaan, maar het resultaat was niet wat we wilden. Maar het is niet zo dat we elkaar nu niet kunnen luchten of zien. Absoluut niet."

Het duo vocht eerder op de dag in Ostrava voor hun laatste kans. Op de olympische ranking wisten ze bij aanvang van het Elite 16-toernooi de koppels Steven van de Velde/Matthew Immers en Stefan Boermans/Yorick de Groot boven zich en in de wetenschap dat Nederland twee tickets voor Parijs heeft, moest er in ieder geval één concurrent ingehaald worden.

Zuur einde

Dat zou alleen kunnen lukken als in het Tsjechische zand minstens de halve finales bereikt zou worden. Maar bij de eerste de beste horde ging het al mis voor de wereldkampioenen van 2013 en winnaars van olympisch brons in 2016. "Een zuur einde natuurlijk. Balen, om het heel zacht uit te drukken", houdt de 36-jarige Meeuwsen het beschaafd.

ANP Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in Rio met een bronzen medaille

"Maar we zagen het natuurlijk wel een beetje aankomen", voegt hij eraan toe. "Er zijn gewoon twee andere teams die het heel goed doen. Beter dan wij. Ik moet ze alle credits geven. Die gasten hebben het fantastisch gedaan."

En deels hebben ze het ook wel aan zichzelf te wijten, legt Brouwer de vinger op de zere plek. "De hele olympische kwalificatiecyclus hebben we voor gelegen op die andere jongens. Maar in twee van de laatste drie toernooien zijn we in de kwalificatie onderuitgegaan. Dat is echt wel pijnlijk en absoluut niet nodig."

Ondertussen demonstreerden Van de Velde en Immers hun kwaliteiten door het de afgelopen weken twee keer tot de halve finales te schoppen. "Daarmee maakten ze het verschil. Chapeau voor die jongens."

EK in eigen land

De vraag rijst, niet in de laatste plaats gezien de leeftijd van beide routiniers, die op twee Spelen in actie kwamen: wat nu? "Goeie vraag", vindt Meeuwsen. "We gaan vandaag nog even met de coaches zitten en dan bespreken we het een en ander. Ik heb nog niet een heel concreet antwoord op die vraag."

"We storten onszelf eerst in een zwart gat", reageert Brouwer gekscherend. "Nee, hoor. We moeten hier wel even van bijkomen natuurlijk. Maar we hebben sowieso nog een EK in eigen land. In augustus. Dat lijkt nu nog heel ver weg. Maar we weten wel dat we daar, op een groot toernooi in eigen land, nog willen staan."

FIVB Robert Meeuwsen (links) en Alexander Brouwer in actie in Ostrava

Het is ook nog te vroeg om van een einde van een tijdperk te spreken, vindt hij aanvankelijk. Om zich dan te realiseren: "Een berichtje dat veel in mijn inbox stond, was: 'Jeetje, geen Brouwer/Meeuwsen straks op de Spelen.' Hoe onwaarschijnlijk klinkt dat? Maar het is wat het is. In dat opzicht kun je zeggen: de jonge gasten nemen het nu van ons over. Dus ja, zeker einde van een tijdperk."

De blik kan weer op het schaakbord. Er verschijnt een brede grijns op het gezicht van Brouwer. "Dit potje gaat gelijk op, maar ik moet toch even zeggen dat ik met 2-1 voor sta."