Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen niet voor derde keer naar Olympische Spelen

Brouwer (34) en Meeuwsen (36) moesten bij het Elite 16-toernooi in het Tsjechische Ostrava minstens de halve finales halen, maar al in de eerste ronde ging het duo onderuit. De Polen Piotr Kantor en Jakub Zdybek waren woensdag in drie sets te sterk, 21-15, 17-21, 11-15.