Orange Pictures

NOS Sport • vandaag, 22:21 Derde Spelen beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen flink op de tocht

Voor beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staat deelname aan hun derde Olympische Spelen flink op de tocht. Het Nederlandse duo, dat in 2016 goed was voor olympisch brons, is er niet in geslaagd bij het Elite 16-toernooi in de Portugese stad Espinho het hoofdschema te halen.

Brouwer en Meeuwsen strandden in de kwalificatieronde. De Engelse tweelingbroers Joaquin en Javier Bello waren met 21-18, 21-14 te sterk. Daardoor zakken de Nederlanders op de olympische plaatsingslijst naar een plek achter concurrenten Steven van de Velde/Matthew Immers en Stefan Boermans/Yorick de Groot, die beiden wel in het hoofdtoernooi staan in Portugal.

Nederland mag twee koppels naar Parijs sturen.

Slechte timing

"We waren er niet klaar voor vandaag en hebben voor het eerst in twaalf jaar onze eerste wedstrijd in de kwalificatie verloren. We hadden het niet slechter kunnen timen", schrijft Brouwer op Instagram.

Hoe werkt de olympische kwalificatie? 24 teams per gender mogen deelnemen, maximaal twee teams per land. Organisator Frankrijk krijgt automatisch één ticket per gender.

Winnaars van de WK 2023 (6 tot en met 15 oktober) verdienen een ticket.

De 17 hoogstgeplaatste teams op olympische ranglijst verdienen een ticket. De ranglijst wordt gebaseerd op de beste twaalf resultaten als team in de periode van 1 januari 2023 tot en met 10 juni 2024.

De winnaars van de continentale kwalificatietoernooien verdienen de laatste vijf tickets. Deze continentale OKT's worden gespeeld tussen 13 en 23 juni 2024.

Ook voor Christiaan Varenhorst en Leon Luini bleef het bij de kwalificatieronden in Portugal. Voor hen waren de Spelen al uit het zicht. Zij staan op een te grote achterstand ten opzichte van de andere Nederlandse duo's.

Varenhorst pakte in 2015 WK-zilver en bereikte op de Olympische Spelen van 2016 de kwartfinales, toen hij een duo was met Reinder Nummerdor.